El Naturpellet Segovia gana su primer partido de la pretemporada
El cuadro de Diego Gacimartín se impone por 0-1 en Madrid al Valdepeñas en un igualado encuentro que decide Pedrinho
Miércoles, 29 agosto 2018

Poco importan los resultados en pretemporada, pero a ningún deportista de élite le gusta perder, aunque sean encuentros amistosos. El Naturpellet Segovia había ofrecido buenas sensaciones en sus dos primeros test del verano frente al Ribera Navarra y al Osasuna Magna, pero todavía no había saboreado un triunfo con el que confirmar sus impresiones. Hasta que ayer, en un partido de entrenamiento disputado en Madrid frente al Valdepeñas, el equipo entrenado por Diego Gacimartín consiguió una victoria que si bien no vale puntos servirá para dotar de confianza a un equipo renovado.

Además, el triunfo de los segovianos fue merecido. En un partido igualado y con cierta tensión, los de Diego Gacimartín fueron superiores a los manchegos en líneas generales. No fue un partido brillante –no puede serlo un equipo con ocho caras nuevas y solo dos semanas de preparación–, pero sirvió para afianzar conceptos. El más importante: la defensa. Cerró su portería el Naturpellet Segovia y no lo hizo siendo reservado. Todo lo contrario. Presionó a su rival y dificultó su salida de balón, haciendo que Alberto no tuviera demasiado trabajo en la primera parte. En ataque, los segovianos buscaron la fórmula de penetrar en la defensa manchega, encontrando espacios cada vez que aparecían entre líneas. Sin embargo, al final de la primera parte se llegó sin goles en el electrónico.

En la segunda parte el Valdepeñas subió su intensidad defensiva, cargándose de faltas en pocos minutos. Buscó el Naturpellet Segovia las cosquillas al equipo entrenado por Leo Herrera, logrando el único tanto del encuentro en una acción individual de Pedrinho a falta de cuatro minutos para el final del choque. Tras el tanto segoviano lo intentó Valdepeñas con el juego de cinco para cuatro, pero el conjunto dirigido por Diego Gacimartín también se mostró sólido en la defensa en inferioridad y apenas concedió ocasiones sobre la portería defendida en el segundo acto por Thiago.

Con la primera victoria de la pretemporada en el bolsillo, el Naturpellet Segovia buscará el sábado un nuevo triunfo que refrende sus buenas sensaciones. Será en Oviedo, en un amistoso frente al O Parrulo Ferrol dirigido por Diego Ríos.