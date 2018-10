Mejor versión y mismo resultado para el Naturpellet Segovia (2-4)

«Este sí es el equipo con el que me siento identificado»

«Queríamos ganar, pero hoy sí nos vamos satisfechos con lo que buscamos transmitir a la gente. Este es el camino, tener que obligar a un equipo como Levante, con el banquillo y la calidad que tiene, a llevar el partido hasta el final es para elogiar al equipo», subrayó el entrenador del Naturpellet Segovia, Diego Gacimartín. «Este sí que es mi equipo, con el que me siento identificado y trabajamos cada semana».

El técnico valoró un choque que pudo ser mejor. «Después del 2-0 nos hemos encontrado a gusto, estábamos llegando y si hubiéramos hecho el tercero nos habría dado muchísima más tranquilidad. Era la primera vez que manejábamos el marcador nosotros. Quizás nos ha faltado manejar la ansiedad después del empate». Aun así, recalcó el mensaje. «Estoy contento porque el equipo se ha vaciado y ha trabajado, que es lo que buscábamos en jornadas anteriores. Cuando se iban metíamos los brazos; es que eso es competir y hasta ahora lo habíamos visto de manera muy intermitente». Lanzó un mensaje a Pedro, que no jugó ni un minuto: «Esto es Primera División y hay que tener intensidad y si no, es difícil. Hay jugadores que están trabajando con mucha intensidad y es lo que queremos».

El técnico del Levante, David Madrid, mostró su agradecimiento por su etapa en el club. «Me emociono mucho. Cuando vine aquí era David y cuando me fui era David Madrid». El entrenador aplaudió la reacción de sus pupilos. «En la primera parte nos hemos equivocado rotundamente, hay gente que aún no sabe lo que es Segovia, aunque no sea el Pedro Delgado. Hemos ido de tú a tú a los golpes y ahí nos ganaban. Había que meterles en media pista y subirles cuando que tenían jugadores que no eran tan habilidosos».