El FS Mariano Rico cae ante un Ibi más motivado Momento de un anterior partido del FS Mariano Rico Cuéllar. / El Norte El conjunto cuellarano perdió (1-3) ante un rival que demostró que se jugaba más en este encuentro EL NORTE Cuéllar Lunes, 8 abril 2019, 17:39

El FS Mariano Rico Cuéllar cayó con justicia ante un gran Ibi que demostró que se jugaba más en el envite poniendo mayor intensidad que los locales desde el principio. Los cuellaranos solo reaccionaron cuando el mal arbitraje calentó el ambiente, pero apenas crearon peligro. Desde el pitido inicial se vio que los alicantinos venían dispuestos a llevarse los tres puntos de Santa Clara ante un conjunto cuellarano falto de intensidad al que le costaba elaborar. Así llegaban las primeras ocasiones visitantes , la más clara un lanzamiento al poste de Jorge,. Con el marcador en contra reaccionó algo el Mariano Rico que en jugada individual de David anotaba el empate con un duro disparo que se colaba por debajo de las piernas del meta levantino.

Tras el 1-1 los cuellaranos dispusieron de dos de sus pocas llegadas, la primera en un claro dos para el portero que lograba despejar el pase de la muerte y la segunda con un lanzamiento de David bien resuelto por el meta. En el trece, un nuevo fallo en la salida permitía una superioridad que Baca no perdonaba haciendo el 1-2. El propio Baca fue calentando el choque, hasta ese momento de guante blanco y sin apenas interrupciones, con una fea entrada al meta cuellarano cuando el balón ya no estaba en juego no sancionada por los colegiados, que pusieron el listón de las tarjetas muy alto, lo que terminó pasando factura con el transcurso de los minutos ya que el juego brusco fue en aumento. En los últimos instantes de la primera mitad, los visitantes pudieron ampliar la renta con un buen disparo de Verdú y con un mano a mano que Baca enviaba fuera para llegar al término de los primeros veinte minutos con el 1-2.

En la reanudación, el dominio de Ibi continuaba en Santa Clara ante un Mariano Rico que no encontraba su juego. Los alicantinos dispusieron de hasta tres claras ocasiones para ampliar la distancia pero Cano, la falta de puntería y un defensor bajo palos lo evitaron. En el minuto 23 los cuellaranos dispusieron de una falta al borde del área que Javi estrellaba contra el cuerpo de Adri y poco después un punterazo de Gonza volvía a poner en aprietos al meta visitante. En el minuto 26, un saque de esquina ejecutado por los de Oliver Fraile propiciaba una contra alicantina que Baca convertía en el 1-3. La respuesta local fue un mano a mano de David en el que Adri achicaba bien los espacios. El choque empezó a calentarse a medida que los colegiados decidían no castigar con tarjetas varias acciones de Baca, incluso una agresión a Chukito que terminó con una herida en el labio. Fue entonces cuando los cuellaranos dieron su mejor versión aunque más por corazón que por cabeza. El visitante Daniel se plantaba ante Cano ya rebasado el ecuador de la segunda mitad pero no encontraba portería y acto seguido un fallo del meta visitante dejaba el balón franco a Iván, casi en medio campo, pero el portero alicantino se reponía rápidamente para estirar la pierna y sacar un gol seguro. Baca tenía otra buena oportunidad pero Cano estaba atento para despejar y en la contra Valco se encontraba con un acertado Adri.

A falta de cuatro minutos el FS Mariano Rico Cuéllar optó por el portero-jugador lo que dio opciones a unos y a otros de lograr algún gol, pero la opción más clara fue en el lanzamiento de un doble penalti a favor de los cuellaranos que Javi enviaba fuera ya dentro del último minuto de juego lo que habría dado emoción a los instantes finales, pero los puntos volaban hacia tierras alicantinas.

El próximo sábado, el FS Mariano Rico tendrá la primera oportunidad de sentenciar la permanencia matemática. Para ello deberá ganar en su visita al Sala Quinto aragonés, penúltimo clasificado, y que Santurtzi no gane en Ibarra.