Una marcha recaudará dinero para el Naturpellet Segovia

Un partido clave para la supervivencia deportiva

La situación por la que está atravesando la plantilla (casi ya tres meses sin cobrar), la marcha y despedida de Nico Rolón... Es un no parar. Ni un momento de respiro para sentarse y centrarse en lo que quieren los jugadores del Naturpellet Segovia, que es en salvar la categoría haciendo su trabajo. Y todo esto a las puertas de un partido clave para su supervivencia deportiva. El conjunto segoviano se las verá esta tarde noche (20:45 horas en el Fernando Argüelles) ante el colista, el BeSoccer UMA Antequera en un duelo por la parte baja de la clasificación, un partido de vital importancia por eludir el descenso a Segunda División.

El equipo que entrena Diego Gacimartín ocupa el puesto 15 (plaza de descenso directo) en la clasificación con seis puntos más que su rival y a dos de Viña Albali Valdepeñas o lo que viene a significar lo mismo, la salvación. Los de Segovia tratarán de sumar su cuarto triunfo como visitante, una victoria que le permita salir de los puestos de descenso a Segunda División a falta de lo que ocurra en el encuentro de Valdepeñas.

El mensaje del técnico no ha cambiado. «Nosotros vamos a intentar traernos los tres puntos con lo que tenemos ; ya no hay margen; ahora sí que sí estamos en la fase decisiva de la temporada y hay que seguir teniendo tranquilidad. Volveremos a dejarnos todo en la pista», comentó el técnico, que incidió en la fortaleza del grupo, destacando la calidad humana de su plantilla. «Este grupo se ha unido mucho más», apuntó Diego Gacimartín. Irán todos (no hay más) convocados y en principio la única baja será la del portero Alberto.