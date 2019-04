«Intentaremos acabar de la mejor forma posible» José Luis Herrero, asomado al balcón de la delegación de El Norte de Castilla. / Antonio de Torre José Luis Herrero, presidente en funciones del Naturpellet Segovia, busca estabilidad y tranquilidad en esta recta final de temporada FERNANDO ARCONADA y QUIQUE YUSTE Segovia Miércoles, 10 abril 2019, 19:55

Mes de marzo. Álvaro Fernández ya había anunciado su marcha definitiva (por cuestiones laborales) de la presidencia del Naturpellet Segovia. En unas pocas líneas, el club comunicaba que la junta directiva nombraba a José Luis Herrero como presidente en funciones hasta el final de temporada. Hasta ese día, su función se centraba «en ayudar en la cuestión de partidos, buscar patrocinadores. No tenía ni idea de las cuentas, ni de lo que cobran los jugadores...». Desde entonces, su teléfono no para de sonar. Ha tenido reuniones con la concejala de Deportes, con el presidente de la Liga, Javier Lozano, con la empresa que gestiona los viajes... «Estoy buscando gente que nos pueda ayudar y darle una vuelta a la tortilla», comentó. Su intención, «acabar de la mejor manera».

Vendidas más de dos mil entradas para el concierto del viernes Sin fútbol sala en Primera División (este fin de semana no hay Liga) el protagonismo del fin de semana es para las dos iniciativas puestas en marcha con el fin de paliar la complicada situación económica del Naturpellet Segovia. La primera, por orden, el concierto este viernes a las 22:30 horas en El Sotillo-La Lastrilla a cargo de los grupos Pikante y La Huella. El precio de la entrada es de cinco euros, y de ocho con la entrada más consumición. José Luis Herrero manifestó su satisfacción por el desarrollo de esta iniciativa. «Va bastante bien, de hecho llevamos más de dos mil entradas (2.100) vendidas. Por capacidad no hay problema y creo que de aquí al golpe del viernes se venderán posiblemente otras mil entradas; la gente espera que haga bueno, entramos ya en las fechas de Semana Santa. Con tres mil entradas estaría bastante bien», apuntó el presidente en funciones. Y el domingo tendrá lugar una marcha solidaria. Otra iniciativa más, esta a cargo de la Asociación del Mercado de La Albuera, «una iniciativa particular que es bien recibida; es muy de agradecer porque toda ayuda es poca. Por eso insisto en que hasta el día 28, cuando termine la temporada, analizaremos todo. No podemos pensar en otra cosa que no sea el día a día»

–¿Se esperaba encontrar así el club?

–Un poco sí que sabíamos de la mala situación... pero ahora lo que tenemos que tener es la cabeza fría, tranquilidad, acabar lo mejor posible y ver cómo solucionamos esto. ¿Ayudas? Pues no hemos tenido, ya lo habéis visto. El equipo tiene un presupuesto humilde, no es excusa, aunque siempre he dicho que hay una plantilla con nivel, y luego te podrán o no salir las cosas. Los resultados tampoco han acompañado; a poco de haber sido más favorables el equipo estaba salvado.

–Una de las preguntas que está en la calle es la deuda. A día de hoy, ¿cuánto dinero se debe?

–Se debe, pero nos falta todavía estar al día. Falta de recibir dinero, de Ayuntamiento, Diputación, de algún patrocinador, a lo mejor también de la Liga porque no se sabe aún cómo vamos a quedar, en Primera, en Segunda, los ingresos del concierto...

–Y esa deuda, ¿es de esta temporada o también de la anterior?

–Hay arrastre también. Si no hubiese deuda, sería ideal.

–¿A quién se le debe dinero?

–A los jugadores. Y algún otro tema pendiente que hay que pagar, autobuses...

–¿Seguridad Social?

–No, no. Si se debe a la Seguridad Social, te funden. Seguridad Social, arbitrajes... En esas cuestiones tienes que estar al día.

–¿La segunda parte de la inscripción de la Liga está abonada?

–Sí. Ya he estado con Javier Lozano. Hay que tener en cuenta que para empezar la Liga pide unas cantidades, unos seguros, avales...

–¿Y a los monitores?

–También hay gente a la que se debe. Tristemente son los últimos a los que se les paga.

–¿Tiene el club juicios pendientes con exjugadores?

–Con exjugadores no. Hay deuda reconocida que hay que pagar, pero juicios que yo sepa, no.

–¿El club habría permitido la salida de Nico Rolón si el jugador no perdona las cantidades que se le debían?

–No, fíjate a la altura en la que estamos del campeonato, pero claro, no puedes estropearle a un chaval que tiene una oferta de trabajo en su país. Y si no le hubiésemos dado el 'transfer' antes del día 5, hubiera tenido que esperar varios meses más. ¿Y qué le dices a un chaval que lo ha dado todo? Si no hubiese sido así, hubiese seguido hasta el final, lógicamente.

–¿Cuánto dinero le queda al club por ingresar aproximadamente esta temporada?

–Unos 40.000, 50.000 euros.

–¿Y de dónde proceden esas cantidades?

–De la Diputación, Ayuntamiento, alguna empresa, conceptos de publicidad y luego, estará también el concierto de este viernes.

–¿Y dará para que cobren los jugadores?

–Todo, todo no creo que vayan a cobrar, pero vamos a quitar todo lo posible.

–El mismo día que la directiva anunció su dimisión se dijo que el presupuesto, de unos 290.000 euros, estaba más o menos cubierto al 90% ¿qué es lo que ha pasado con ese dinero?

–Pues no lo sé; esa es la pregunta que estamos intentando averiguar. Por eso digo que ahora lo que quiero es tranquilidad; cuando termine la temporada hablaremos, porque ahora lo que tenemos que hacer es dar es estabilidad.

–¿Y qué va a pasar con la cantera a partir del 28 de abril?

–Tienen que competir hasta mayo. En las reuniones para tratar este asunto he estado fuera y de momento la verdad es que en un asunto que no he tocado.

–Estas suelen ser fechas en las que para la próxima temporada se suelen preparar campañas de abonados, las inscripciones de los jugadores de la cantera... ¿cómo está también este asunto?

–Estamos pendiente de si alguien pueda venir, porque alguno se estará preguntando si se salvan, no se salvan... No es lo mismo coger al equipo en Primera que en Segunda, ni su repercusión. La campaña de abonados siempre se hacen en pretemporada; creo que tenemos 300 menos, y eso es dinero. Las entradas en partidos como frente al Inter o FC Barcelona que el año pasado fueron buenísimas, esta temporada no lo han sido tanto... y también es menos dinero. Empiezas a sumar... y está claro que sin dinero no se pueden hacer plantillas competitivas.

–Durante estos meses, ¿ha habido alguien, aunque sea ligeramente, que se haya dirigido al club para interesarse en coger las riendas del club?

–No, nadie. Ni para ofrecer ayudas tampoco. Cuando las cosas van bien y yo me incluyo... es otra historia.

–¿Teme que si llega alguien, cuando vea la situación del club, se pueda echar para atrás?

–No. Si las cosas se hacen bien, con una buena gestión, al final no es tanto desastre, pero claro, tienes que generar ilusión y dinero.

–¿Qué le pareció la marcha de Álvaro Fernández, por motivos laborales?

–Al ser una cuestión suya profesional, hay que aceptarla. Ni bien ni mal, hay que tirar para adelante y acabar de la mejor manera.

–¿Se arrepiente de haber aceptado la presidencia del club?

–No. Trataremos de hacer las cosas lo mejor posible. No se puede dejar a los jugadores tirados, ni a la afición. Para mí sería muy fácil decir que no... Vamos a acabar, lo haremos de la mejor forma posible. Y cuando salga el sol, lo aclararemos todo y punto.

–¿Qué mensaje lanzaría a la afición?

–Que creo que se puede perder una buena oportunidad de seguir estando en la elite; habremos hecho muchas cosas mal y lo reconocemos, pero hemos puesto de nuestro trabajo, de nuestro tiempo y nuestro cariño. Se puede perder un equipo en Primera División que luego deportivamente puede ser muy difícil de recuperar. Sería bueno para la ciudad seguir en la máxima categoría. Si nos hemos equivocado ha sido sin querer.

–¿Y a los jugadores?

–Estamos con ellos. Saben como está la situación. Son muy buena gente, deportistas, gente joven y sana... Dentro de los fallos, buscaremos la mejor salida.

–¿Y cómo ve estas dos últimas jornadas de Liga en Primera División?

–Vamos a agarrarnos al último clavo aunque esté ardiendo. Creo que Valdepeñas perderá contra FC Barcelona;vamos a ver si se puede hincar el diente a Osasuna, y luego ya veremos a ver qué sucede frente a Valdepeñas en la última jornada del campeonato.