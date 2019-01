Un descanso bien aprovechado Buitre, durante un anterior partido en el Pedro Delgado. / Antonio Tanarro El Naturpellet Segovia dedicará estos días que no hay competición a reforzar su estado de ánimo FERNANDO ARCONADA Segovia Martes, 29 enero 2019, 22:33

La vida sigue igual (como la canción de Julio Iglesias)... aunque depende (¿de qué depende?, como otra canción de Jarabe de Palo). El Naturpellet Segovia sigue fuera de los puestos de descenso, así que en ese sentido ningún cambio sustancial, ya que perdieron los tres últimos clasificados. Antequera sigue último con siete puntos, Valdepeñas tiene nueve y el conjunto segoviano sigue con once. La diferencia es que ha pasado una jornada más (quedan diez para el final, o lo que es lo mismo, 30 puntos en juego), y que el que más ha sacado partido ha sido el O'Parrulo, que ganó 4-2 precisamente al Antequera, y aventaja ahora en seis puntos al Naturpellet. Tampoco está cómodo el Fútbol Emotion Zaragoza, que cayó frente al Industrias Santa Coloma y se sitúa con 19 puntos. Tampoco es que las diferencias sean abismales.

En su contra tiene algunas de las estadísticas. Por ejemplo, todavía no sabe lo que es ganar en el Pedro Delgado (dos empates y siete derrotas en los nueve partidos disputados) y sigue lastrando el déficit del gol, con 35 tantos a su favor, el que menos de la Primera División. Al menos ha mejorado notablemente sus números defensivos.

Como quiera que ahora llega un obligado descanso en la Primera División (el primero de los dos previstos, este debido a las compromisos de la selección, después llegará el de la Copa), el conjunto segoviano realizará unas sesiones de trabajo preventivo, de afianzar los conceptos asimilados, de ir preparando el partido del Peñíscola (en principio previsto para el domingo 10 de febrero a las 12:00 horas, por cuestiones de televisión), fortaleciendo al equipo, pero sin entrar en cuestiones tácticas, «haciendo más hincapié en lo que somos nosotros, para corregir errores, que en el rival en sí, con el objetivo de seguir mejorando y mirar hacia adelante», comentó el técnico segoviano, que prefiere centrarse en lo que hace su equipo antes que mirar lo que hacen los demás, al menos con todo lo que queda por disputar.

Será una semana distinta, al menos por lo que al plan de trabajo se refiere. Y no vendrán mal estos días para que el equipo cargue pilas en un aspecto mental. «Seguimos estando ahí y creo que nos puede venir bien este parón anímicamente para que los jugadores sigan creyendo en lo que se hace», añadió Diego Gacimartín. La semana siguiente ya se preparará de forma más específica ese partido con la intención de lograr la victoria (la primera) en el Pedro Delgado.

Mientras, el club aguarda el regreso de Thiago y está pendiente de los resultados de las pruebas médicas a Nico Rolón, aunque las sensaciones del jugador no son del todo buenas. Son prácticamente las mismas que cuando se rompió el menisco y tuvo que ser operado». Esperemos que solo sea un pinzamiento, que se quede en nada, pero no lo sabremos hasta que no le den los resultados». No se esperan sorpresas en esta recta final del mercado invernal.