El deporte escolar celebra un modelo basado en la integración Carolina García, muestra sus medallas en el colegio Fray Juan de la Cruz. / Antonio Tanarro Una investigación de la Universidad de Valladolid y el Ayuntamiento recoge los avances en los últimos 20 años L. J. G. Segovia Sábado, 29 septiembre 2018, 14:12

El deporte escolar se podría resumir como todo aquello que ocurre cuando el resultado de una competición pasa a ser irrelevante. Un proyecto de investigación, fruto del convenio entre la Universidad de Valladolid y el Ayuntamiento de Segovia, recoge los progresos del deporte en la ciudad durante los últimos 20 años, con testimonios de padres, alumnos o profesores desde 1998. El resultado es el libro 'El deporte escolar en el municipio de Segovia', coordinado por Darío Pérez-Brunicardi, Mónica Álvaro-Garzón y Víctor López-Pastor, presentado este viernes durante el día europeo del deporte escolar.

Pérez-Brunicardi recordó los orígenes, cuando el deporte escolar apenas se desarrollaba durante unos meses y era «un mal menor» para poner a jugar a los niños. Desde entonces, el modelo se centra en la integración en los centros escolares: debía dejar de ser algo esporádico. Lejos del deporte federado, el escolar no es un fin en sí mismo sino un medio. Debía ser polideportivo -todos los niños debían probar todo-, participativo y mixto. «Si el partido se complica y el entrenador saca otra vez al mejor, malo; pero cuando la competición no tiene importancia, el deporte se normaliza». Eso también se traduce en que sea mixto; el principal criterio para separar las competiciones es el físico pero si el resultado pierde importancia, no será tan necesario. «Es un lujo que nos podemos permitir, solo importa disfrutar del rato. Cuando el deporte escolar es competitivo, eso se hace muy complicado».

El vicerrector del Campus María Zambrano, Agustín García Matilla alabó el deporte integrador como forma de convivencia «Con una escasa inversión, la rentabilidad social y política ha sido extraordinaria». La concejala de Deportes del Ayuntamiento de Segovia, Marian Rueda, habló de una herramienta «necesaria» y «muy desligada» del deporte federado: «La idea es que ningún niño se quede sin la oportunidad de hacer deporte»

El ejemplo de una campeona La atleta Carolina García, una referencia mundial en el atletismo de veteranos, acudió este viernes al CEIP Fray Juan de la Cruz, coordinador del Día Europeo del Deporte Escolar. La Organización Mundial de la Salud recomienda que los niños de 5 a 17 años inviertan como mínimo 60 minutos diarios en actividades físicas. En los colegios de la ciudad se leyó un manifiesto recordando la importancia del deporte frente al sedentarismo y a la obesidad infantil.

Los ciclos de investigación se han ido ampliando hasta un último, de cuatro años, donde se ha incluido a Secundaria. «Parecía imposible, pero ha sido uno de los mejores aprendizajes que hemos tenido», apunta el coordinador. «Siempre pensamos en lo que falla, pero cuando presentamos el modelo fuera ha tenido mucho éxito y muchos municipios se han puesto en contacto con nosotros». El libro, gratuito, tendrá copia digital y varios ejemplares en el Instituto Municipal de Deportes y en la biblioteca del campus María Zambrano.