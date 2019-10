Tres lustros de apoyo al fútbol femenino

El recelo innecesario de algunos clubes

De todo lo vivido durante estos 15 años, una de las cosas que más duele a Manuel Vidal es que en el seno de algunos clubes se vea la escuela con recelo, como si les fueran a 'quitar' a las niñas. No es así, porque aquí no compiten. Ciertamente, su presencia en ella puede hacer que clubes con equipos femeninos asistan para captar a las jugadoras, «pero en ningún caso» se les da ningún tipo de información sobre ellas; el respeto a los clubes de origen es mayúsculo y rotundo. Así lo obliga la ley, pero también es algo autoimpuesto. «Hay clubes que no informan a las niñas de que esta escuela existe, a pesar de que todo lo que mejoran va en su propio beneficio, porque en sus clubes demuestran lo aprendido aquí. Me apena que no se respete la voluntad de las niñas y sus familias, porque perjudica al fútbol femenino», lamenta el director sobre el comportamiento de los clubes que usan la escuela de forma perniciosa.