La UD Sur se impone al Real Valladolid B y se coloca segundo La UD Sur celebra uno de sus goles. / J. D. La brillante primera parte encarnada encarriló la primera derrota de Julio Baptista como técnico blanquivioleta JESÚS DOMÍNGUEZ Valladolid Jueves, 17 octubre 2019, 07:33

La UD Sur goleó al Real Valladolid B, que había hecho pleno de victorias en las anteriores jornadas, en un partido en el que los encarnados brillaron sobre todo en la primera mitad. No en vano, en los primeros 45 segundos dispararon a puerta tres veces: la primera la paró Aceves, la segunda la repelió y en la tercera Miguel puso el uno a cero.

El gol tempranero y las ganas de los locales aturdieron a los pupilos de Julio Baptista, más talentosos, a priori, aunque también con menos experiencia. La alta presión de la Sur y la activación de su jugador de más calidad –Ayllón– provocó en los 45 minutos primeros una pesadilla.

Ayllón sirvió en bandeja a Miguel el segundo gol y, nada más poner el balón en juego el Pucela, la Sur robó y se fue a por el tercero, esta vez sí, del 'pichichi'. Aunque Valle acortó distancias tras aprovechar el saque rápido de una falta, Ayllón, con una definición magistral, a la escuadra, escorado, sin ángulo, puso el cuatro a uno antes de la media hora.

Aunque con el paso de tiempo el Real Valladolid B empezó a tener el balón con mayor continuidad, no lo tuvo con comodidad. El engaño del conjunto encarnado fue cedérselo, pero siempre amenazante. Cuando intentaban meterlo en su campo, la amenaza se convertía en presión, el cuero cambiaba de poseedor rápido y los extremos se proyectaban con el batir ágil de un colibrí. Ayllón, en ese ambiente, se desplegaba como si fuera uno de los grandes. Aunque, eso sí, lo hizo en menos ocasiones en la segunda parte, de un esfuerzo enorme defensivo.

Los cambios de Baptista llevaron el balón por fuera, hacia Popi y Dani, en vistas de que a Poper y a Valle no les dejaban respirar. Y así llegó más de una aproximación de peligro pero no mucho. Si Abel disparó al palo en la primera mitad, Canito lo hizo en la segunda, ambos de falta directa. Edu achicó espacios y evitó con la cara el segundo en un mano a mano frente a Valle. Torres rompió líneas en conducción y con pases que, a la postre, no llegaron a término. Y Fran, en un contragolpe, marcó el quinto y último, castigo para el Pucela que saboreó una UD Sur que hoy ocupa la segunda plaza elevado por Ayllón y sus once goles en cinco jornadas y sostenido por un buen bloque.