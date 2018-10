Rubén Sánchez y Alicia Diago ganan en San Román de Hornija

«Óscar ha decidido no disputarme el triunfo»

«Estoy muy contento por mi tercera victoria que ya me asegura ganar el Circuito. Ha sido una carrera rápida a pesar de que el viento ha pegado con fuerza en muchas partes del recorrido, pero ha sido muy bonito. Óscar [Fernández Giralda] y yo hemos salido rápido y ya hemos comandado toda la carrera. Al llegar a meta él, que es mi entrenador, ha decidido no disputarme la victoria. Sólo queda una prueba, y aunque el Circuito ya está decidido, me apetece mucho correr e intentar volver a ganar»