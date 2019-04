Premio al compromiso Atletas becados del Sporting Segovia. / Antonio de Torre El Sporting Segovia reconoce la labor de sus atletas con la entrega de 15 becas deportivas EL NORTE Segovia Viernes, 5 abril 2019, 21:06

Más que becas, unos premios. El club de atletismo del Sporting Segovia hizo entrega ayer de sus becas deportivas, una iniciativa que permite que 15 atletas del club reciban cada año una ayuda de cien euros en material deportivo, que pueden emplear como deseen para facilitar y favorecer su continuidad con la práctica del atletismo, y que cuentan con el apoyo del club y con la colaboración del IMD. Y lo hizo en un acto al que asistieron los protagonistas (los atletas), familiares, representantes del club y la concejala de Deportes Marian Rueda.

El objetivo de estas becas es facilitar en la medida de lo posible la continuidad de los atletas en el desarrollo de la actividad, atendiendo a elementos objetivos. Se premia a aquellos deportistas comprometidos con el atletismo y con su formación y se establecen para que los atletas a estas edades mantengan los hábitos de actividad física regular y saludable a través de este deporte. Los destinatarios son todos los atletas de Segovia y provincia, con licencia en la temporada 2018-2019 con el Sporting Segovia en las categorías sub 12, sub 14, sub 16, sub 18 y sub 20 y el baremo de puntuación se establece según sus méritos deportivos y académicos y también se tiene en cuenta su situación familiar.

Los atletas becados en esta nueva edición son: Elisa Vaquerizo Flores (sub 16, con 230 puntos, que recibió al final un reconocimiento del club al ser la primera medallista del Sporting Segovia en un campeonato de España); Sofía Martín Matesanz (sub 16, 220); Leonor de la Lama Quintanilla (sub 14, 202); Míriam Jiménez González (sub 16, 198); Victoria Briso Bayona (sub 16, 170); Lucía Hernanz Ramírez (sub 16, 165); Carla Rico López (sub 14, 142); Sergio Prieto Miguelsanz (sub 18, 116); Lucía Rodríguez Martín (sub 18, 108); Rafael Rodríguez Martín (sub 14, 77, en el día de su cumpleaños); Iván Redondo Díaz-Tendero (sub 18, 68); Diego Postigo Benito (sub 16, 63); Antonio Aguilar Pérez (sub 16, 57); Álvaro González Jiménez (sub 12, 52); Alba Rico Gil (sub 16, 39) y Jorge Muñoz Llorente (sub 14, también con 39 puntos). Estos dos últimos atletas están empatados a puntos y según la norma establecida se repartirá el importe de esa beca número 15 a partes iguales.