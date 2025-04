Pedrajas de San Esteban programa una doble cita atlética el próximo domingo

Cruz Catalina Martes, 22 de abril 2025, 19:14 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Pedrajas de San Esteban, a través de su concejalía de deportes, ha programado para la mañana del próximo domingo 27 de abril una doble cita atlética. Por un lado, a las 11 horas, el IV Gran Premio de Fondo 'Piñón de España' sobre una distancia de 4 millas (6.436 metros). Prueba oficial incluida en el calendario autonómico de la Federación de Atletismo de Castilla y León cuya inscripción, con una cuota de 6 euros por participante, finaliza este jueves 24 de abril a las 15 horas.

Carrera que aparte de las clásicas premiaciones individuales, general y por categorías, buscando dar mayor realce a la competición y crear un aliciente más de compañerismo, ofrecerá por segundo año la posibilidad de participar en pareja mixta (hombre y mujer).

Así todos los atletas inscritos podrán confeccionar si lo desean una pareja y el equipo con menor cantidad de tiempo empleado en hacer el sumatorio de las 4+4 millas será el ganador, y así hasta confeccionar la clasificación de todas las parejas. Habrá una clasificación absoluta a los tres mejores tiempos por parejas.

Campeonato de Castilla y León de Milla

Y por otro lado a partir de las 12:15 horas, la clásica Milla Urbana, carrera oficial al igual que la de fondo está incluida en el calendario autonómico de la Federación de Atletismo de Castilla y León que este año alcanza su vigésimo cuarta edición, donde se podrá ver algo de lo mucho que tiene España en medio fondo, de hecho será Campeonato de Castilla y León de Milla en las categorías Absoluto y Máster, además de las acostumbradas carreras de niños y niñas de categorías inferiores.

Las diferentes carreras programadas comenzarán a las 12:30 horas con la primera prueba reina sobre 1.609 metros (4 vueltas al circuito más 9 metros del Campeonato de Castilla y León de Milla para corredores de categorías Máster, para a partir de las 12:45 horas continuar con la carrera para atletas de ambos sexos de categoría infantil Sub 14 sobre un trazado de 800 metros (2 vueltas), a las 12:55 horas con la de categoría cadete Sub 16 sobre 1.000 metros (2 vueltas y media), a las 13:05 horas con la de categoría alevín Sub 12 sobre 600 metros (2 vueltas), a las 13:15 horas con la categoría benjamín Sub 10 sobre 500 metros (1 vuelta y 100 metros), y a las 13:20 horas con la categoría prebenjamín Sub 8 sobre 200 metros (1 vuelta).

A las 13:25 horas tomarán la salida las atletas participantes en la segunda prueba reina de la jornada sobre 1.609 metros (4 vueltas al circuito más 9 metros del Campeonato de Castilla y León de Milla para corredoras de las categorías Absoluto, Sub 18, Sub 20 y Sub 23 , a la que seguirá a eso de las 13:35 horas la carreras no competitiva para atletas peques de ambos sexos sobre un trazado de 100 metros (cuarto de vuelta), y finalizar a las 13:45 horas con la carrera femenina del Campeonato de Castilla y León de Milla para corredoras de categorías Absoluto, Sub18, Sub20 y Sub23, a la que seguirá la tradicional entrega de premios.