La Media Maratón de Valladolid cuelga el cartel de 'no hay dorsales'

El Norte Valladolid Martes, 9 de septiembre 2025, 13:42 Comenta Compartir

La XXXVI Media Maratón & XI Legua Popular Ciudad de Valladolid entró en las fiestas patronales de la ciudad con el cartel de 'no hay dorsales', una vez que las inscripciones alcanzaron las 2.500 en la carrera larga de 21.097 metros y las 700 en la corta de 5.500 fijadas por el club organizador de la prueba, Atletas Populares de Valladolid, cifras que superan en un veinte por ciento las de 2024, por lo que las sombras que desplegó la pandemia parecen haberse disipado.

La edición de este 2025, el 28 de septiembre, presenta la gran novedad del cambio del recorrido, con un circuito a una vuelta que responde a una de las mayores demandas del pelotón de corredores. Atletas Populares, de la mano de la FMD y de la Policía Municipal, dibuja un trazado que no abandona en ningún momento los límites urbanos de Valladolid, sin la necesidad de salir a polígonos industriales como en otras Medias; el 21K está homologado por la RFEA y eso anima la participación de atletas de buen nivel, dentro de la categoría popular, que aprovecharán un circuito plano, que elimina los pasos subterráneos de la Avenida de Salamanca, y de largas rectas para mejorar sus marcas personales, homologar sus tiempos y poder acceder a las grandes carreras del calendario nacional e internacional.

Una de las señas de identidad de la Media es el río Pisuerga como eje vertebrador de la ciudad, así que conservará su protagonismo con el paso por los puentes Adolfo Suárez, Condesa Eylo y Santa Teresa; los últimos cuatro kilómetros mantendrán el paseo por el casco histórico de la ciudad, que incluye la Academia de Caballería (en la salida), el Palacio Real, las iglesias de San Pablo y Angustias, el Teatro Calderón, la Plaza Mayor, el bulevar de la Acera de Recoletos y la vuelta completa al Campo Grande.

Ampliar Recorrido de la prueba de 2025.

Con las estatuas de Zorrilla y de Colón como testigos de la salida, en la calle Miguel Íscar, y de la llegada, en la zona deportiva de Recoletos, el pelotón multicolor volverá a acoger a muchos corredores que llegan desde fuera de Valladolid, que representan más de la quinta parte de los participantes, lo que, unido a sus acompañantes, aseguran un retorno económico y una imagen positiva de la ciudad. Este año destaca que el número de mujeres supera al de hombres en las inscripciones de la Legua, algo no habitual en el resto de las carreras.

Los ganadores de 2024 fueron David García Catalina (Vicky Foods), con 1:07:33, y Mónica Gutiérrez, con 1:15:55; seguro que en este 2025, con el nuevo circuito, se mejorarán estos registros. En meta entraron 1.594 'finishers', cifra que será pulverizada. Los vencedores de la X Legua fueron Óscar Tombelle, con 16:52, y Nayara martín (Vicky Foods), con 19:44; en meta entraron 558 atletas.