Búscate en las fotos de la Media Maratón de Valladolid Más de 2.300 personas tomaron la salida en una prueba disputada bajo una ligera lluvia y una temperatura muy agradable para correr

Uno de los corredores celebra con los puños en alto su llegada a la meta de la Media Maratón Ciudad de Valladolid.

José Carlos Castillo Valladolid Domingo, 28 de septiembre 2025, 16:27 Comenta Compartir

La XXXVI Media Maratón Ciudad de Valladolid y la Legua Popular se disputaron este domingo 28 de septiembre con una gran afluencia de corredores, más de 2.300 en la prueba estrella y alrededor de 700 en la de más corto recorrido.

Las calles de la ciudad se llenaron de atletas y público para ver a Vicente Viciosa y Mónica Gutiérrez ganar en la carrera de poco más de 21 kilómetros y a Adrián Parras y Bárbara Moragues en el de la legua.

