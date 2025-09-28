El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Uno de los corredores celebra con los puños en alto su llegada a la meta de la Media Maratón Ciudad de Valladolid. J. C. Castillo

Búscate en las fotos de la Media Maratón de Valladolid

Más de 2.300 personas tomaron la salida en una prueba disputada bajo una ligera lluvia y una temperatura muy agradable para correr

José Carlos Castillo

José Carlos Castillo

Valladolid

Domingo, 28 de septiembre 2025, 16:27

La XXXVI Media Maratón Ciudad de Valladolid y la Legua Popular se disputaron este domingo 28 de septiembre con una gran afluencia de corredores, más de 2.300 en la prueba estrella y alrededor de 700 en la de más corto recorrido.

Las calles de la ciudad se llenaron de atletas y público para ver a Vicente Viciosa y Mónica Gutiérrez ganar en la carrera de poco más de 21 kilómetros y a Adrián Parras y Bárbara Moragues en el de la legua.

-Las fotos de la carrera 1/2.

-Las fotos de la carrera 2/2.

En estas dos galerías de fotos puedes buscarte si fuiste uno de los participantes.

