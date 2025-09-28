El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

La fina lluvia no impidió el normal transcurrir de la prueba por las calles de Valladolid. José C. Castillo

Vicente Viciosa salta al primer peldaño del podio en la Media Maratón de Valladolid

La leonesa Mónica Gutiérrez repite como ganadora femenina

J. C. C.

Domingo, 28 de septiembre 2025, 14:02

La Media Maratón Ciudad de Valladolid de 2025 vivió la renovación del circuito a solo una vuelta y el cambio se notó en el número de inscripciones, que alcanzó un récord de más de 2.300 dorales en la Media y más de 700 en la Legua. El nuevo recorrido gustó a la mayoría del pelotón, que disfrutó de rectas largas y anchas para coger buenos ritmos de carrera. La prueba transcurrió con normalidad y no se vio afectada por la amenaza de lluvia, aunque sí que hubo que tener cierta precaución por lo resbaladizo de algunas zonas de asfalto.

El palmarés de esta Media Maratón se renovó a medias, ya que solo tuvo nuevo campeón en la categoría masculina con Vicente Viciosa (Vicky Foods), que escaló un peldaño en el podio para superar en medio minuto a su compañero Rubén Sánchez, ganador en 2022 y 2023.

La categoría femenina repitió ganadora en el nombre de la leonesa Mónica Gutiérrez, muy por delante de la segunda clasificada, Cristina Giurcanu.

Los ganadores de la Legua Popular fueron Adrián Parras (Vicky Foods) en la categoría masculina y Bárbara Moragues, en la femenina.

Vicente Viciosa esta radiante en el podio. Dos medias maratones, las dos en su tierra, Valladolid, y dos podios, segundo el año pasado y primero este. «El nuevo circuito me ha encantado, es muy rápido, sin curvas, y he hecho un marcón. Detrás venía mi compañero Rubén, que ya ganó esta carrera, sabía que era rápido y he guardado fuerzas».

La leonesa, y residente en Badajoz, Mónica Gutiérrez no encontró rival en su carrera. «para mi gusto, este es mejor circuito que el de otros años, más rápido y sin esas rampas que te mataban. No sabía dónde estaban mis rivales y preferí coger un ritmo que podía mantener».

