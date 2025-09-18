La XXXVI Media Maratón Ciudad de Valladolid retorna a sus orígenes y dará una sola vuelta a un circuito urbano

Luis Miguel de Pablos Valladolid Jueves, 18 de septiembre 2025, 12:26 Comenta Compartir

La Media Maratón Ciudad de Valladolid cumple en unos días 36 años con una envidiable salud de hierro, no solo por la repercusión y participación que atrae sino también por la inquietud que demuestra en sus últimas ediciones. En 2025, y no es baladí, retornará en cierto modo a sus orígenes al plantear una sola vuelta a un circuito urbano, de 21 kilómetros, con paso por los rincones más emblemáticos de la ciudad. Será el domingo 28 de septiembre a partir de las diez de la mañana (cinco minutos antes se lanzará la XI Legua Popular) cuando eche a rodar con una cifra récord de 2.500 participantes, 700 en la Legua. «Este año respondemos a una petición que nos demandaban los corredores desde hace años con un recorrido de una sola vuelta. Supone un esfuerzo porque completamos un trazado que no sale en ningún momento del casco urbano, con un final idéntico pero pasando por todos los puntos emeblemáticos, San Pablo, Teatro Calderón, Colón, la Acera de Recoletos,...esta es una ciudad muy llana y hemos eliminado pasos que son pestosos para los corredores», ha apuntado Juan Carlos Cristóbal en representación de la organización, el Club Atletas Populares. «Pensábamos que no íbamos a llegar a los 2.500 y se ha llegado de forma holgada, hubiéramos llegado a los 3.000 sin ningún problema, pero preferimos mantener una calidad para todos los atletas y no arriesgarnos a perderla por arañar cien o doscientas inscripciones más», ha apuntado en la presentación, agradeciendo la colaboración prestada por instituciones, Fundación Municipal de Deportes (FMD) y policía local.

Por su parte, la concejala del ramo Mayte Martínez se ha felicitado por la salud que goza la prueba «síntoma de que se hacen las cosas bien. Nunca os conformáis para que Valladolid pueda estar a la altura de las grandes maratones que se celebran en nuestro país», ha destacado, subrayando que «a nivel turístico, también es importante para la ciudad por el retorno» que conlleva.

Mientras José María de Vega, presidente de Atletas Populares ha agradecido la incorporación este año «de nuevos patrocinadores para que la carrera tome un brío nuevo», además de un incremento notable de voluntarios, que en esta edición se irán por encima de los trescientos. «Tenemos un circuito atractivo y rápido, y luego destaca la franja de edad, que este año es entre 24 y 29 años, cuando las carreras de larga distancia están en los cuarenta y pico, así que vemos que se está rejuveneciendo el atletismo popular», ha comentado.

Además, en la inscripción de esta 36ª edición, «el 40% viene de fuera de la ciudad, con lo cual la prueba tiene un retorno», con un anotable presencia de féminas. «El año pasado estuvo en el 16% en la Media y este rondamos el 22%, mientras que en la Legua estamos alrededor del 70% por el 30% de la participación masculina», se ha destacado.

Los participantes han tenido que afrontar un coste de inscripción de 20 euros. Todos ellos recibirán una camiseta de la carrera diseñada por la Escuela Superior de Diseño en la que se puede apreciar «un mapa de las calles de Valladolid y por la parte trasera con el Campo Grande, el río Pisuerga y varios de los puentes de la ciudad», tal y como han explicado los responsables Sofía Navarrete y Sergio Zarzuelo. Además, se pondrá a la venta una camiseta de paseo al precio de 8 euros.