«No sé si Iván Romeo luchará por una grande, pero sí estará ahí en el top-5»

Como buen ciclista al mal tiempo le pone la mejor de las caras, acostumbrado a «disufrir», bromea. En este caso, Alejandro Valverde trata de ser ... positivo –una vez más– después de caerse esta Semana Santa en la Vuelta a Ibiza MTB, sin lesiones, pero tras tener que pasar por el hospital. El susto se une al virus que le ha tenido en la cama, y que le dejó sin poder participar en la Gravel Ibereólica Tierra de Campos, por los caminos y pistas que unen Zamora y Valladolid. El 'Bala' quería sumar la carrera internacional de gravel a su palmarés junto a su actual equipo, el Movistar Team Gravel Squad. El nuevo seleccionador nacional de ciclismo en ruta no descartaba encontrarse en tierras vallisoletanas con el nuevo talento del ciclismo español, su compañero en el Movistar, Iván Romeo, al que ve como más que un futurible para el Mundial de Ruanda.

–En Castilla y León, en Villalpando le esperaban con los brazos abiertos, ¿cómo está?

–Ahora, más o menos bien, pero pasé ahí un par de noches con vómitos y día y medio con fiebre.

–Se libró de una carrera épica por la meteorología adversa...

–Sí, la estuve siguiendo. Complicado por el barro, con la lluvia, las modificaciones de las etapas, pero Marta y Carlos –sus compañeros en el Gravel Squad– lo han hecho muy bien... Bueno, y la victoria de Tiago –por Ferreira–.

–Da la sensación de que la modalidad de gravel cada vez tiene más nivel.

–Sin duda. Empezó como un gravel aventurero y se fue convirtiendo a una modalidad competitiva, y ahora es competición pura. El nivel es muy alto. Hay profesionales del mountain bike, como en este caso es Tiago; de carretera que se pasan al gravel; del ciclocross, como Felipe Orts...

–¿Cómo llegaba Alejandro Valverde a Tierra de Campos?

–Después de dos años sin competir en vueltas por etapas, me costaría un poco más, no es una jornada única como en otras carreras, pero lo más importante es afrontar cada carrera con ilusión y con ganas de hacerlo bien.

–¿La ilusión de volver a ganar un Mundial?

–No quiero más objetivos, ya he tenido muchos en mi carrera, pero soy competitivo hasta en los entrenamientos. Luego puede haber un pinchazo o cualquier cosa, pero me lo tomo con calma.

–Vamos que si le pasa lo de Pogacar en la París-Roubaix, no hay lamentaciones.

–Ahí estamos hablando de otros niveles. Es una pena lo que le pasó, porque comete un error y le ha privado y nos ha privado a los aficionados de disfrutar aún más del espectáculo que estaba dando junto a Van der Poel.

–La mayoría de los aficionados daban al neerlandés como favorito, ¿le sorprende?

–No. Para mí también lo era por la experiencia que tiene en este tipo de carreras. Ha ganado dos veces de forma consecutiva y, sobre todo, porque Pogacar tenía que soltarlo, porque si llegan juntos era muy difícil que le ganara al sprint... Lo que pasa que siempre te queda la duda, porque es Pogacar.

–Se habla de la edad dorada del ciclismo, y antes de preguntarte por Iván Romeo... Decía la pasada semana que hasta un podio está más difícil que nunca. ¿Cómo lo ve un Valverde que ha ganado tanto?

–Ya antes era complicado ganar, pero ahora incluso más. Hay ya muchos corredores que se defienden bien en todas las modalidades. Son rápidos en grupos reducidos, suben bien, contrarrelojean... Es que para ganar ahora tienes que ser un corredor muy, muy completo, así que sí es muy complicado ganar, pero en España hay ahora muy buenos corredores, que lo están demostrando, y se gana o se queda cerca, pero siempre están ahí. Tenemos una buena época, y tenemos que aprovechar, y yo como seleccionador tengo que aprovecharlo también.

La selección de Romeo

–¿Cómo lleva la nueva faceta?

–Siempre he estado muy atento al ciclismo, pero ahora si cabe más. Sigo más de cerca a los corredores españoles, y es cierto que aún falta mucho para el Mundial, y que el estado de forma de uno o de otro cambia, pero sobre todo lo que hay que hacer es hablar con ellos, ver cómo lo ven, ver cómo están, cuáles son sus ilusiones para el Mundial...

–Y ahí está Iván Romeo, que dice que está para lo que haga falta.

–Iván para mí es un corredor fundamental. No solo de presente, sino también de futuro, porque sí, es muy bueno en crono, todos los sabemos, al final es campeón del mundo sub-23, pero es que ha dado un paso bastante grande en los días de Clásicas, de vueltas... Entonces lo tengo muy, muy seguido.

–Dice su primer técnico, Juan Carlos Domínguez, que va a ser muy bueno en carreras de una semana y que ojo a las grandes... ¿Coincide en esa lectura?

–Es pronto, y no quiero ponerle más presión de la que él ya se pone. El año pasado ya dio un paso importante, pero este año ha dado uno o dos más, y lo veo para estar, no sé si luchando, pero si en un top-5 de una gran vuelta. Es verdad que tiene unos rivales muy duros a día de hoy, por eso hay que ir poco a poco.

–Al margen de resultados, Iván y Pablo Castrillo le han dado una nueva imagen a Movistar y se han ganado al aficionado. ¿Lo notan dentro del equipo?

–Sí. Son dos chavales bastante jóvenes que son valientes, que cuando ellos saben que están bien no defraudan, no fallan. En el caso de Romeo, tiene una cabeza privilegiada, y eso es muy importante para este deporte. Él sabe sus números. Sabe que si está bien pone un objetivo, y si no lo consigue se queda muy cerca; y Castrillo igual. Es un poco más alocado, va más a la aventura, pero son dos grandes corredores.

–Ellos tienen el viento a favor con el aficionado, pero ¿y Enric? La última crítica viralizada, pedirle la victoria a Almeida en la Itzulia.

–Es una cosa que ha ocurrido toda la vida en el ciclismo, y seguirá ocurriendo. La mala suerte es que tenía la cámara al lado. Al final, Enric estaba haciendo un gran trabajo, y a Almeida tampoco le sobran las victorias. Enric probó... y le dijo que no, pero si le dice que sí, pues mira... Se le ha dado mucho más bombo de lo que tiene la cosa.

–Habla de cámaras, ¿para cuándo una nueva edición de 'El Día Menos Pensado'?

–Igual no andamos muy lejos...

–¿Sí?

–Yo lo dejo ahí (Risas).

–La última, la llegada de Quantum y la posible inversión económica en Movistar... ¿Posibilidad de acceder a corredores top mundial?

–Se hace para mejorar, está claro. Si quieres luchar con los grandes equipos que hay hoy en día no hay otra cosa que presupuesto, y eso que Movistar le ha sacado siempre mucho rendimiento con el presupuesto que tenía a las carreras.

–Pero antes no tenía a grandes estructuras. No había un Matxín que incluso 'peinaba' a juveniles o cadetes...

–Al final Matxín es un director, un manager, que está muy encima de las categorías inferiores y si encima tienes talonario, todo es mucho más fácil. Tú puedes estar encima pero si no tienes talonario no se puede hacer nada.