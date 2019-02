Grandes vueltas Geraint Thomas renuncia al Giro para centrarse en el Tour Geraint Thomas, el pasado mes de agosto. / Reuters El británico pretende «estar en la mejor forma posible» para defender su título en la ronda gala COLPISA/AFP Londres Miércoles, 6 febrero 2019, 18:50

Geraint Thomas confirmó este miércoles que no correrá el Giro de Italia para «estar en la mejor forma posible» para la defensa de su maillot amarillo en el Tour de Francia.

El pasado año, Thomas, de 32 años, siguió los pasos de sus compañeros en el Sky Chris Froome y Bradley Wiggins, convirtiéndose en el tercer corredor británico en conquistar la ronda gala.

«Siento el Giro como un asunto inacabado», confesó Thomas a la BBC. «Quizá lo corra el año que viene, pero este año estará centrado en el Tour», añadió el galés, que en 2017 se vio obligado a abandonar la 'corsa rosa' por lesión.

Thomas, que esta semana estrena su temporada en la Vuelta a la Comunidad Valenciana, afirmó el mes pasado que el Tour sería su objetivo prioritario para 2019.

«El principal objetivo para mí será regresar al Tour de Francia para lograr el mejor resultado posible», indicó el británico.

«Quizá si no hubiese ganado el Tour en 2018 habría buscado Giro-Vuelta, pero habiendo ganado el Tour luciré el número 1 a la espalda y sería triste no volver, y no volver al cien por cien también», añadió.

El Sky anunció el mes pasado que Froome, de 33 años, que ganó en 2017 el doblete Tour-Vuelta, no defenderá su título en el Giro para centrarse en conquistar su quinto Tour.