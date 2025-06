Tao llega al Recoletas Atlético para blindar un extremo explosivo

Luis Miguel de Pablos Valladolid Miércoles, 18 de junio 2025, 18:03 Comenta Compartir

Segunda presentación en el Recoletas Atlético, que tras dar a conocer al pivote Guilherme Carvalho, este miércoles ha hecho lo propio con el francés Tao Gey-Emparan, que llega en calidad de cedido para las próximas dos temporadas desde el Bidasoa Irun. El joven extremo izquierdo, 21 años, formará tándem en el extremo derecho con Jorge Serrano.

«Podemos estar muy orgullosos de dar la bienvenida a Tao ya que buscamos jóvenes con hambre y hemos añadido un plus de que sean además jugadores que vengan con una trayectoria importante. Él lleva 2 temporadas con protagonismo importante en Bidasoa con 120 goles y experiencia dilatada en Europa con 3 temporada en la European League, así que nos puede dar un valor diferencial», ha asegudado el presidente, Mario Arranz, en su presentación.

Por su parte, Tao Gey-Emparan (Urrugne, Francia, 2003) ha afirmado que Valladolid siempre fue su primera opción para consolidar su progresión. «Es gran club, con mucha historia en la Liga Asobal donde vienen jugadores jóvenes para crecer. Quiero ayudar al máximo al club para estar lo más arriba y crecer como jugador y persona», ahondando en el por qué de su decisión. «Me va a venir bien entrenar porque este no es un equipo que juegue dos partidos por semana. Además, este es un equipo que sube mucho, que no para de correr y tiene un juego específico donde los extremos participan mucho, juegan doble pivote y esto me atrae mucho. También puedo defender en 5:1 y mixtas», ha añadido.

La opinión de Pisonero

David Pisonero ha destacado de Tao su valentía y versatilidad como fundamentales para adaptarle a un estilo de juego que variará con la salida de Álvaro Martínez. «Es un jugador valiente, tiene una experiencia a nivel internacional y está en un club con objetivos muy diferentes a los nuestros. Y él ha tomado la decisión de venir a un club con posibilidades de crecimiento. No es fácil venir aquí, con Jorge (Serrano). Es intenso desde el exterior, listo, participativo, y nos va a dar primera oledada, que es algo que necesitamos. Carecíamos de extremos con ese hambre e instinto para finalizar lo antes posible, Con Alex en la izquierda y Miguel, y con él y Jorge lo vamos a tener. Viene a mejorar su aspecto de finalización y su aspecto táctico», ha destacado el técnico vallisoletano. «Cuando contratas a un extremo, la faceta defensiva es fundamental. Tenemos una defensa que no es muy individualizada y necesitamos que se cubran parcelas, y él es capaz de hacerlo».

Pisonero ha desgranado también lo que va a ganar y también a perder la plantilla 25-26. «Hay una transformación porque perdemos cosas, un central defensivo, reducimos para tener un pivote menos. Álvaro es un pivote muy especialista, es muy bueno en lo que hace y perdemos eso, pero vamos a ganar otras facetas del juego. Lo vamos a tener que suplir con pivotes distintos, tiradores que no teníamos,... luego defensivamente somos muy parecidos, si no iguales, y esperemos que mejores y más físicos. Vamos a ver si eso nos da goles rápidos, y más recursos», ha analizado Pisonero, admitiendo que el concepto de juego cambia sensiblemente la próxima temporada.

«El pivote es fundamental para nosotros y vamos a cambiar ese juego por uno más vertical, haciendo más daño desde fuera. Defensivamente el seis titular lo tenemos, con lo cual acoplar a los nuevos no debería ser tan difícil. Es algo que vamos a tener muchos partidos en pretemporada para probar y adaptarnos», ha concluido.

