Guilherme Carvalho llega para dar versatilidad al pivote del Recoletas

Guilherme Carvalho recibió «todo bueno» de Valladolid. El jugador de 22 años y 2,01 metros sabía que el Recoletas Valladolid podía ser una buena plaza en la que «seguir creciendo», apuntilló el presidente del club atlético, Mario Arranz.

El pivote brasileño aterrizó este martes en la que será su ciudad las dos próximas temporadas, y fue presentado como jugador azulón antes incluso de que la presente campaña haya finalizado. Carvalho, procedente del Benfica, en el que ya sabe lo que es trabajar a las órdes de un técnico español, como lo ha hecho en las últimas temporadas bajo la batuta de Chema Rodríguez o Jota González, espera acoplarse cuanto antes a las expectativas que tiene David Pisonero con él. «Ya me ha hablado del técnico...», bromeó en su puesta de largo, y junto al que será su entrenador en Huerta del Rey.

El nivel de exigencia y la capacidad para formar jugadores jóvenes ha hecho decidirse a Carvalho por el Recoletas, aunque su empresa en Valladolid no sea fácil. «Nos va a dar versatilidad en el pivote, pero también tiene la difícil tarea de sustituir a Álvaro», explicó Pisonero en relación a la marcha de Martínez, máximo artillero del equipo esta temporada y tercer máximo realizado de la Liga Asobal.

En ese sentido el brasileño desligó que en las dos últimas temporadas no ha tenido la continuidad que le hubiese gustado en Lisboa, pero que sí que siempre que ha jugado ha anotado entre «tres y cuatro goles por partido». De hecho, pese a tener solo 22 años, el pivote ya cuenta con experiencia en la Asobal y en la EHF europea. «Damos un pasito en este club con jugadores que quieren ir hacia delante y esperamos celebrar éxitos en estos dos años que por lo menos estará con nosotros», indicó Arranz.

Sobre el club y el equipo, el brasileño aseguró que pidió referencias a excompañeros que abrieron el puente aéreo entre Lisboa y Valladolid. «Conozco a Gustavo y Lucas de Benfica y hablé con ellos, me dijeron que todo muy bien en la ciudad y con el staff y me gusta mucho el sistema español. La liga española es más competitiva porque todos los equipos tienen posibilidad de estar arriba y en Portugal hay tres mayores y los otros no son como ellos», analizó el nuevo pivote azulón.

Guilerhe Carvalho forma parte de ese «pasito» que el club quiere dar adelante, y que ya ha adelantado esta temporada, en la que ha logrado pelear con los principales equipos de la Asobal.

«Viene a un equipo donde se ha dado un paso adelante y queremos al jugador total que es. Confiamos que pueda rendir como esperamos porque tiene todo para hacer una gran temporada y es uno de los pilares en los que insertar nuestro juego de ataque que nos hará ser más versátiles. Es listo, con capacidad de desmarque y bloqueo, gana la posición y es capaz de poder hacer un buen balance y contraataque. Tiene además buen lanzamiento y pausa, sabe seguir la línea de ataque, las segundas jugadas y es disciplinado y con las cosas claras. No tiene el juego de Álvaro pero por su morfología nos tiene que dar más registros», detalló concienzudamente un satisfecho Pisonero, que confía en que los recambios del Recoletas mantengan el nivel del equipo, incidiendo en ese aspecto defensivo y de lucha, que a juicio del técnico ha fraguado buena parte de los puntos de la esta campaña, a la que le resta la Copa este fin de semana en Irún.

