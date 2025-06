El Recoletas pierde la imbatibilidad en Huerta del Rey en el último partido

El Recoleta Atlético Valladolid perdió la imbatibilidad en Huerta del Rey en el último partido de Liga. El equipo vallisoletano cayó (28-31) ante el ... Bathco Torrelavega, precisamente el último equipo que ganó en Huerta en 2024, a principios de marzo del pasado año.

Recoletas Atlético Valladolid Bar (siete paradas); Oliveira (2), Gedo, D'Antino (4), Miguel Camino (1), Lucas Ribeiro y De Toledo (3) -siete inicial-, Nico Giráldez (p.), Pisonero, Álvaro Martínez (11), Miguel Martínez (5), Dime y Pablo Herrero. . 28 - 31 Bathco Torrelavega Calle (p. 9 paradas); Rubiño (4), Javi Muñoz (6), Prokop (8), Isidoro Martínez (3), Aja (1) y Maestro (1) -siete inicial-, Leo (p. 4 paradas), Marcio, Linares (1), Juanjo, Lombilla, Jurkovic (1), Ángel Fernández (1), Facundo y Colunga (5). Árbitros: Raúl Oyarzun y Aritz Zaragueta (colegio navarro). Excluyeron a los visitantes Ribeiro y De Toledo; y a los visitantes Prokop (en dos ocasiones) y a Maestro.

Parciales: 2-4, 4-9, 5-12, 7-13, 12-17, 14-19 (descanso), 18-20, 23-22, 23-23, 25-25, 27-28, 28-31 .

Incidencias: Última jornada de la Liga Plenitude o Asobal, disputado en el Polideportivo Huerta del Rey ante 2.768 espectadores, más de medio millar llegados de Torrelavega.

El equipo de David Pisonero pagó una muy mala primera mitad en la que quizá se notó el hambre europeo del equipo cántabro, que se jugaba el estar en competición continental la próxima campaña, un hito para el club de Torrelavega.

En la segunda mitad, el conjunto local salió en tromba y con un parcial de 8-1 en los primeros nueve minutos demostró porque la pista pucelana ha sido un fortín esta temporada. Obligó a los cántabros a pedir dos tiempos muertos para evitar el descosido que ya vivieron en Huerta el Barça, el Ademar o el Granollers esta temporada.

Lo lograron parar gracias en buena medida a que con el partido igualado, el choque se decidió por detalles. Frenaron la capacidad goleadora de Álvaro Martínez, que cerró su etapa en Valladolid con once goles; y aprovecharon su mejor desempeño en la portería, en la que la dupla Calle y Leo fue mejor que Bar en esta ocasión, que no tuvo su mejor día. El equipo acusó la baja de última hora de César Pérez, con problemas de espalda, y Pisonero decidió no dar muchos minutos a Nico Giráldez, del filial.

El encuentro tuvo aroma a despedida por el adiós de Pedro Martínez, Nico D'Antino, Dime Dimitrioski y los hermanos Martínez, Álvaro y Miguel, Manu García y Edu Calle.