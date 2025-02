Savina Bergara renueva un año más con el Aula

El Norte Valladolid Viernes, 28 de febrero 2025, 12:37 Comenta Compartir

Savina Bergara sí jugará la próxima temporada en el Caja Rural Aula. El club ha anunciado en la mañana de este viernes que la joven pivote, que empezó a entrar en los planes del primer equipo en 2021 tras formarse en las categorías inferiores, continuará ligada un año más al conjunto vallisoletano.

Y Savina lo agradece y confía en dar un paso adelante. «La temporada que viene se me plantea una buena oportunidad de crecer como jugadora dónde puedo sumar muchos minutos y experiencia. Al final, el Aula no deja de ser mi casa y eso siempre tira, estoy muy a gusto en el equipo y considero que aún puedo aprender mucho de lo que me transmite Salva», destaca la canterana, haciendo hincapié en todo lo que aún le queda por delante al Aula esta temporada. «Tenemos un inicio de la segunda vuelta bastante duro con rivales fuertes, ya lo vimos en la primera, aún así iremos a conseguir todos los puntos posibles, luchar por el 'play-off' y quedar lo más arriba de la tabla que podamos».

Después de los anuncios de la marcha de Marcela Arounian y Alicia Robles, Savina Bergara es la primera jugadora en ampliar su contrato con el club blanquiazul, que sigue trabajando en la elaboración del proyecto 2025-26.