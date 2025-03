Salva Puig, preguntado por Lorena Téllez: «¿Has leído el comunicado? ¡Pregúntale al periodista!»

No está siendo un final de curso fácil ni tranquilo en el seno del Aula. A las despedidas anunciadas por varias jugadoras clave en la ... estructura deportiva del club se ha sumado la baja definitiva de Lorena Téllez, confirmada este jueves «por motivos personales» después de dos jornadas sin entrar en las convocatorias. Todo este cóctel ha generado un ambiente de alta tensión en el entorno del equipo que se ha escenificado en la rueda de prensa ofrecida por Salva Puig como previa del partido de este sábado en la pista del Mecalia Atlético Guardés.

El técnico catalán, visiblemente nervioso, se ha sorprendido porque se le preguntara por la jugadora cubana después de dos jornadas sin entrar en la convocatoria.

«Lo que me afecta más directamente es que perdemos a una jugadora. A partir de ahí el comunicado del club creo que está claro», ha comentado, remitiéndose al escrito emitido por la directiva, y en el que se aclara que «en ningún caso se ha apartado ni se ha abierto expediente sancionador a la jugadora Lorena Téllez», que dejará de pertenecer al Aula el próximo 31 de marzo «tras un acuerdo privado entre la jugadora y el club». Una baja, según se apunta, que responde a los «problemas de salud» de la jugadora, problemas que «ella misma quiere mantener en la intimidad».

A partir de ahí, y después de preguntarle a uno de los periodistas presentes hasta en tres ocasiones si había leído el comunicado, Salva Puig ha rehuido comentar la situación de Lorena Téllez.

- «¿Tú has leído el comunicado?»

- «Ha trascendido que la jugadora está apartada», le ha inquirido el periodista.

- ¿Pero quién lo ha trascendido? ¿O es un periodista que ha escrito lo que ha querido? Yo creo que es mentira, pregúntale al periodista»

- «No pasa nada con Lorena, entonces?», se le ha insistido a Puig.

A partir de ahí, el técnico ha instado a la responsable de comunicación a que interviniera, apuntando esta que Téllez «no está apartada del club, en ningún momento se la ha apartado ni abierto expediente».

Tras esta puntualización, y tras preguntarle una vez más al periodista si había leído el comunicado del club, Puig ha resumido el escrito, molesto porque no se le preguntara por otras jugadoras que son baja en la actualidad. «El día 31 será baja [Lorena Téllez] por un acuerdo privado con el club, está de baja médica y va a dejar de ser jugadora del Aula. ¿Por qué no me preguntáis por Alicia?», ha afirmado el técnico, antes de explicar cómo está afectando al vestuario las últimas noticias. «El vestuario está aceptando las situaciones que vienen, como nos fastidia que una jugadora juvenil, Nerea Patiño, campeona del mundo, se haya roto un ligamento cruzado. ¿Cuántas preguntas me habéis hecho de Nerea Patiño?», ha preguntado, «se le da más importancia a una cosa, cuando hay muchas jugadoras lesionadas, no solo hay una de baja».

En este contexto, sí se conoce que Alicia Robles ha causado baja, aún con semanas por delante de recuperación, por una fractura en un dedo. No es el caso de la propia Lorena Téllez, que no ha querido hacer público los motivos de su baja médica.