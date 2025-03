El Aula intenta centrar el foco en su pelea por entrar con garantías en el 'play-off'

Seis jornadas le restan a la fase regular y aunque la clasificación está bastante despejada a día de hoy, aún debe confirmarse el orden de ... los ocho primeros que jugarán el 'play-off' por el título. En esa carrera se encuentra el Caja Rural Aula que este sábado (19:00 horas) afronta como octavo clasificado la visita al líder de la Liga Guerreras. El equipo de Salva Puig, que marca la frontera con el resto de aspirantes, todavía alberga esperanzas de escalar algún puesto en la tabla.

«El objetivo es entrar en el 'play-off' por el título y ver en qué plaza podemos acceder, hemos pasado un tramo de calendario complicado, nos queda Guardés, pero también nos pasó en la primera vuelta y supimos reaccionar bien», analiza el técnico, consciente de que el foco pasa por las cuatro jornadas que se avecinan tras viajar a Galicia este fin de semana (Gijón, Morvedre, Zuazo y Rocasa).

«Jugamos en campo del líder, una jornada complicada porque solo han perdido un partido de liga contra Bera Bera. Bien es cierto que vienen de perder de forma inesperada en Copa de la Reina y vamos a intentar aprovechar esas posibles dudas o ese posible estado anímico más bajo para intentar tener oportunidades», apunta Salva Puig sobre el partido ante Guardés. «La portería les da seguridad, y en ataque Cecilia Cacheda está haciendo una de las mejores temporadas. Es un bloque con muy pocas fisuras, y en ataque tienen claro a lo que juegan, pero ya demostramos aquí que supimos engancharnos al partido y, aunque su portera decantó la balanza, tuvimos opciones de sumar algo positivo», añade.

El preparador del Aula asegura que su equipo atraviesa un buen momento, más allá de las lesiones que está arrastrando y que lastran la respuesta ante equipos grandes. «El equipo está bien, lo que peor llevamos son las lesiones de las compañeras. Hay que tener en cuenta que estamos jugando con once jugadoras del primer equipo y que a A Sangriña van a viajar cuatro del segundo equipo. Más allá de eso, las chicas trabajan bien», ha valorado Puig, especialmente sensible con algunos de los comentarios/críticas que rodean a su equipo. «Me hace gracia que se hable de una temporada irregular,.. ¿alguien se ha preguntado todos los problemas que hemos ido teniendo?, ¿o el presupuesto del Elda?, ¿o la trayectoria de Beti Onak?, ¿alguien piensa que hay equipo para estar cuartas con once jugadoras?», se ha preguntado, exponiendo que detrás de esas preguntas «hay cosas más profundas» que analizar.

En este contexto, y con un Salva Puig más nervioso y tenso de lo habitual, ha admitido que la desbandada de jugadoras afectó más al vestuario en su momento, pero que ahora la situación se ha normalizado. «Afectó más al momento en el que había más incertidumbre, cuando había jugadoras con dudas, pero cuando se clarificó qué camino iban a tomar todo se ha calmado. Somos profesionales y sabemos que hay chicas que no estarán y otras que van a ir viniendo», ha comentado, reconociendo su optimismo con la respuesta del equipo en lo que queda de temporada.

Lorena Téllez y el comunicado del club

Previsamente al análisis del encuentro ante Guardés, el técnico del Aula no ha mostrado el mismo poso y mesura ante las preguntas de los periodistas concitados en la sala de prensa de Huerta del Rey. Visiblemente nervioso por la situación generada con la baja de Lorena Téllez, Puig se ha sorprendido porque se le preguntara por la jugadora cubana después de dos jornadas sin entrar en la convocatoria.

«Lo que me afecta más directamente es que perdemos a una jugadora. A partir de ahí el comunicado del club creo que está claro», ha comentado, remitiéndose al escrito emitido por la directiva, y en el que se aclara que «en ningún caso se ha apartado ni se ha abierto expediente sancionador a la jugadora Lorena Téllez», que dejará de pertenecer al Aula el próximo 31 de marzo «tras un acuerdo privado entre la jugadora y el club». Una baja, según se apunta, que responde a los «problemas de salud» de la jugadora, problemas que «ella misma quiere mantener en la intimidad».

A partir de ahí, y después de preguntarle a uno de los periodistas presentes hasta en tres ocasiones si había leído el comunicado, Salva Puig ha rehuido comentar la situación de Lorena Téllez. «El día 31 será baja por un acuerdo privado con el club, está de baja médica y va a dejar de ser jugadora del Aula. ¿Por qué no me preguntáis por Alicia?», ha afirmado el técnico, antes de explicar cómo está afectando al vestuario las últimas noticias. «El vestuario está aceptando las situaciones que vienen, como nos fastidia que una jugadora juvenil, Nerea Patiño, campeona del mundo, se haya roto un ligamento cruzado. ¿Cuántas preguntas me habéis hecho de Nerea Patiño?», ha preguntado, «se le da más importancia a una cosa, cuando hay muchas jugadoras lesionadas, no solo hay una de baja».