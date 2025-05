El Recoletas Valladolid apura sus opciones europeas ante el Bidasoa

Juan J. López Valladolid Jueves, 15 de mayo 2025, 17:03 Comenta Compartir

El Recoletas Atlético Valladolid apurará este domingo sus opciones europeas en el Polideportivo Huerta del Rey. En su feudo y ante su público, el equipo de David Pisonero se ha mostrado intratable desde el mes de marzo del pasado año, algo que no se le escapa a rivales como el que visita la pista pucelana, el Bidasoa.

El conjunto vasco, segundo clasificado, es una nueva piedra de toque de nivel mayúsuco para los azulones, que además marca las últimas opciones de los de Pisonero de aspirar a esa cuarta plaza, con presumible premio para jugar competición continental la próxima temporada. El Bidasoa superó a los pucelanos en Artaleku en la primera vuelta por 32-27, y ha ganado en Huerta en sus últimas cinco visitas, de ahí la dificultad del compromiso y más tras las sensaciones de agotamiento del equipo, tras las derrotas en Aranda y Huesca.

«Este parón nos ha venido bien a nivel físico pero vamos a ver como estamos a nivel mental para afrontarlo», señaló el técnico en relación a ese cansancio. «Tenemos que recuperar la intensidad defensiva que no tuvimos en Huesca. Ellos se jugaban la vida y nosotros no tuvimos la misma ambición. Estos partidos no se deciden ya por táctica sino por agresividad. Nuestra ilusión es mantener el nivel competitivo, aunque esta naranja ya ha dado mucho zumo», subrayó.

Sobre el rival, Pisonero le definió como un conjunto «a pleno rendimiento y muy en forma». Además, destacó que posee «enormes individualidades con los Nieto, los Salinas, Pacheco y su defensa es dura con Jevtic y Matheus».

El técnico tranquilizó sobre el estado de Alejandro Pisonero, «ya está bien y entrenando con normalidad», y en cuanto al futuro, Pisonero comentó que el grueso del equipo del año que viene está tras el último fichaje del rumano Fodorean. «Con los 7 primeras líneas y el pivote». «Lucas y Gustavo tienen contrato y con Gedo nos gustaría contar», concluyó Pisonero.

