A César Pérez la última derrota del Recoletas Atlético Valladolid le ha hecho daño. Como al resto, ha escocido a un vestuario al que el « ... sobreesfuerzo» contra el FC Barcelona y la victoria histórica en Huerta del Rey le ha pasado factura, con dos derrotas inesperadas lejos del polideportivo vallisoletano. Las opciones del equipo de David Pisonero de estar en Europa la próxima temporada han menguado, pero es cierto que en el club no obvian que sus principales rivales por estar ahí tendrán que pasar por Valladolid y por una pista que permanece imbatida desde hace más de un año.

–Lo del Barça fue histórico, pero por actualizar al momento... ¿Tanta factura les ha pasado para caer en Aranda y luego ser goleados en Huesca?

–Juegas entre semana, sufres, es un equipazo el Barça, y ya vas a Aranda y sabes que va a ser muy difícil, pero la gasolina no nos llegó. Fue muy evidente, porque hicimos una buena primera parte, estábamos metidos en el partido, pero nos fallaron las fuerzas en la segunda mitad. Se nos notaba que estábamos impotentes. En ataque no salía nada, en defensa muchos huecos, y en la portería tampoco pudimos aportar. Fue un bajón físico de la tralla que llevábamos...

–Y lo de Huesca... Porque ahí ya se ha descansado, y tiene menos explicación, con una derrota muy abultada además.

–Pues no sé si también se puede achacar al cansancio físico, mental... No nos salió nada. Ni defensa, ni ataque, ni correr... Estuvimos superados en el uno contra uno en todo momento.

–Es un paso atrás, si hablamos de luchar por los puestos europeos para la próxima temporada.

–Estar en Europa aún depende de nosotros. Tenemos que jugar contra los que son nuestros rivales... Tienen que venir a Huerta del Rey, salvo la visita a León, y luego está la opción de la Copa, a la que tenemos muchas ganas.

–Es decir, se habla de Europa...

–Vamos a ver, se habla... Pero con cuidado. Sabemos que está ahí, sabemos que jugamos contra rivales directos, pero a la vez sabemos que esos rivales directos antes de comenzar la temporada, incluso antes de iniciar la segunda vuelta, son superiores. Está en nuestra mano, pero con mucha cautela, con mucho cuidado, porque son muy buenos equipos, y, en principio, superiores.

–¿Europa y eliminación copera?

–Yo lo quiero todo. Si jugamos bien, creo que podemos estar tanto en la final de la Copa o en seminales contra un muy buen equipo, y en la Liga hasta donde nos den las fuerzas. Hasta que se acabe la gasolina.

–Habla de gasolina, pero la suya tiene que ser súper después de todo lo que ha pasado. ¿Pensaba que iba a estar a este nivel tan rápido, incluso llegar a estar a este nivel?

–Quería volver, las ganas eran inmensas, pero no me esperaba jugar partidos que he jugado, o jugar tramos de partidos tan decisivos como los que he jugado ya. Así que contentísimo por la recuperación y por cómo me ha tratado el cuerpo médico.

–¿Por dónde pasan las opciones del Recoletas en este último mes de competición, incluso en la Copa?

–Ser fieles a nuestro estilo: defensa, portería y ser rápidos en la transición. Si tenemos esas tres claves, se lo vamos a poner muy difícil a todos los rivales.

–¿Tienen marcado algún partido como clave?

–Queremos sacar todos, pero los dos de casa fijo (ante Bidasoa y Torrelavega), por mantener esa imbatibilidad de catorce meses en Huerta del Rey. A partir de ahí, si podemos ganar en León por supuesto que vamos a ir a por ello, porque además es León.

–¿Estamos hablando del mejor equipo de la historia del Atlético Valladolid?

–Creo que sí. No sé si por nombres, pero por nivel de juego y estado en el que hemos llegado a estar, yo creo que son los mejores meses de todo lo que llevo aquí, en el club.

–¿Lo esperaban?

–No. Cuando un equipo tiene que fichar a siete jugadores, como ha sido esta temporada, lo normal es que les cueste acoplarse, ir poco a poco, pero la respuesta de los chicos ha sido casi inmediata. Han hecho una primera vuelta fantástica, y en la segunda se está mejorando todavía más.

–¿Cuáles son los rivales por estar ahí en Europa?

–Por supuesto las primeras plazas para Barça, Granollers e Irún, y la cuarta plaza entre León, Torrelavega, Logroño y nosotros.

–¿Por qué cambia el Recoletas tanto lejos de Huerta del Rey?

–Aquí el público nos da ese plus a mayores, esas gotas de energía que te faltan, y que te hacen dar un poco más que es decisivo.

–¿Cómo de cerca está el Atlético Valladolid de alcanzar el aura del extinto BM Valladolid?

–Es el momento. Este año es el mejor año sin llegar a lo que fue hace quince años, pero es el momento de dar el paso. Tenemos equipo, tenemos buenos jugadores y, ¿por qué no?.

–Y en un momento así, ¿cómo se entiende que talento de casa, como los hermanos Martínez se vayan incluso a un proyecto que puede ser inferior deportivamente?

–Yo hablo mucho con ellos. Me da mucha pena. Han creído dar el salto a un equipo superior sobre el papel, aunque no sé lo que tendrá el año que viene, pero han pensado eso. A lo mejor se pueden arrepentir en lo deportivo, pero lógicamente es un salto para ellos.

–Rendimientos como el de Gustavo Oliveira, cedido dos temporadas por Benfica, ¿Creen que pueden repescarlo antes de tiempo?

–Creo que no. Él está muy a gusto aquí y creo que ese problema no lo vamos a tener.

–Dado los últimos partidos, y que la temporada está llamando la atención... ¿Puede haber llamada de los Hispanos para César o algunos compañeros?

–No, en mi caso no. Con mi edad y conociendo a Jordi –por Ribera–, van a seguir los que están y luego gente joven. Ese paso ya lo he saltado, no soy ni de los veteranos, como los que están, ni joven para intentarlo. Y luego están Pablo y Alejandro. Pablo tiene un talento espectacular, aunque físicamente no sea una bomba; y Piso es al revés, tiene un físico muy bueno, un uno contra uno muy bueno, tiene explosividad y el juego lo mama desde pequeño... Pueden ir con la absoluta en cualquier momento y lo están demostrando.

–Cómo es la relación con la cantera, porque su caso el de Pablo, Piso... Eso motiva.

–Al final están entrenando con nosotros todos los días Nico portero, Falcucci y Fran, de extremos. Y luego también cada jugador tenemos a un equipo de la cantera apadrinado. Es un trato muy cercano con todos ellos.

–La portería del Recoletas está brillando, Gerard Forns, hasta su regreso, Juan Bar, ahora César Pérez... Y lo hace justo después de todo lo vivido la pasada temporada y tras la llegada de Iñaki Malumbres como preparador específico.

–Así es. Al final, Iñaki es un profesional con mucha experiencia. Muchos años en Asobal, en el extranjero, con las selecciones inferiores. Te da sus pinceladas, sus detalles, te hace estar para alguna bola más, estar más concentrado en todo momento. Se agradece y sabe muchísimo.