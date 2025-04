El Recoletas Valladolid afronta el mes de la ilusión europea

El Recoletas Atlético Valladolid afronta el último mes de la competición con la ilusión de completar la mejor temporada de su historia. El equipo de ... David Pisonero tiene en su mano ser equipo que juegue competición continental la próxima temporada, ya que aunque actualmente es sexto, empatado a puntos con Logroño y Ademar León, y a un punto del cuarto clasificado, el Bathco Torrelavega, el conjunto vallisoletano tiene que medirse en duelo directo a cántabros y leoneses antes de que finalice la Liga.

Es precisamente el encuentro ante el Ademar el que está tachado en rojo por el vestuario pucelano, al jugarse en el Palacio de los Deportes de León, en la salida más complicada que le queda a los de Pisonero. «Tenemos duelos directos y la pelea por estar ahí arriba va a estar hasta el final», reconoce el capitán, César Pérez, que no quiere obviar el encuentro de este viernes (19:00 horas) ante el colista, el BM Huesca. «Es un equipo que ha cambiado mucho, con los refuerzos y en esta vuelta», valora Miguel Camino, que entiende que el puesto en la clasificación no hace justicia al juego de los oscenses. De hecho, el conjunto aragonés ha perdido dos de los último partidos disputados con números queno son de colista. De ahí que el Recoletas no se fíe de el, a la postre, partido más sencillo que les resta antes de encarar el 'Tourmalet' con tres duelos directos por los puestos europeos.

«Es ilusionante, porque es una temporada que tenía muchos interrogantes por todas las caras nuevas que había, pero es la recompensa al trabajo del club, del cuerpo técnico...», agrega Camino que también destaca el trabajo de los jugadores.

De Toledo, MVP

El buen trabajo del Recoletas y su victoria histórica ante el FC Barcelona se ha visto recompensado con la designación de los mejores jugadores de la última jornada. De esta manera, De Toledo ha sido designado MVP o mejor jugador de la jornada gracias a sus 8 tantos con un 100% de efectividad (uno de ellos en el top-2 de la jornada, con un lanzamiento de rosca casi imposible que se coló en la portería blaugrana). Con tres temporadas en el equipo, el jugador de Sao Paulo lleva 253 goles con el Recoletas en 82 partidos, y se ha convertido en un referente anotador, defensivo y de necesaria experiencia para un conjunto joven como el pucelano. Toledo además firmó su renovación por otra temporada más con los vallisoletanos, con lo que cumplirá en la siguiente, la cuarta en el conjunto pucelano.

Por su parte, César Pérez fue un baluarte ante el cuadro catalán con 13 paradas, 3 de ellas de 4 desde los 7 metros, convirtiéndose en pieza fundamental del triunfo castellano, lo que le ha llevado al 7 Ideal como mejor portero.