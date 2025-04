El Recoletas la lía y se carga al Barça por primera vez en su historia

Histórica, merecida e ilusionante. Así fue la victoria del Recoletas Atlético Valladolid ante el 'coco', ese equipo que es el FC Barcelona, que acumula más ... de tres lustros ganando la Liga Asobal por inercia y al que muchos rivales ya dan por perdido el partido antes de saltar a la cancha. El mensaje de David Pisonero en la previa, de hecho, no iba en ese sentido, pero sí hacía dudar con ese carácter «especulativo» con el que quiso definir al choque. Poco que ganar para el posible desgaste. «En un 99% de las ocasiones...», llegó a analizar el técnico vallisoletano, que incluso admitió que prefería reservar a los 'tocados' para el encuentro del domingo ante el Villa de Aranda, en el derbi autonómico en la ciudad ribereña.

Recoletas Atlético César Pérez (13 paradas); Oliveira (2), Karapalevski (3), Álvaro Martínez (4), Miguel Martínez (2), D'Antino (3), Dimitar Dimitrioski (1) -siete inicial-, Gedo (), Miguel Camino (-), De Toledo (8), Pablo Herrero (3), y Lucas Ribeiro (-). 26 - 24 FC Barcelona Emil Nielsen (4 paradas); Luis Frade (4), Petrus, Janc (3), Aitor Ariño (5), Dika Mem (5), Carlsbogard (2) -siete inicial- Vincent Gerard (9 paradas); Pol Valera, Aleix Gómez (2), Domen Makuc, Melvyn Richardson (1), Petar Cikusa, Palomino (1) y Javier Rodríguez. Árbitras: Lorena García y Tania Rodríguez (Colegio Valenciano).

Parciales: 3-3, 5-4, 7-5, 10-8, 12-10, 15-10 (descanso) 15-11, 17-13, 19-15, 21-18, 24-20 y 26-24 .

Incidencias: Jornada 26ª de la Liga Plenitude, disputado en el Polideportivo de Huerta del Rey ante 1.912 espectadores.

Eso fue en la previa. En el directo, lo de la especulación se quedó en la sala de prensa de un polideportivo Huerta del Rey que mantiene su embrujo. Que recuerda a aquella pista mítica de la Asobal, en la que el desaparecido BM Valladolid ponía en aprietos a equipos, sí, como el FC Barcelona. Anoche, por primera vez lo hizo bajo el nombre de Atlético Valladolid. Le derrotó en buena lid –¡Qué suene el himno!– y, de paso, dio una alegría a una ciudad necesidad de inyecciones anímicas en lo deportivo.

El Recoletas roza la matrícula esta temporada. Imbatido en casa, sueña con jugar en Europa. Hoy ocupa puesto para debutar a nivel continental la próxima temporada, cuarto en la Liga, y con las velas hinchadas por una afición que en plena Semana Santa, con los pasos en las calles y media ciudad de vacaciones, acompañó a los de Pisonero en un fortín que se le atragantó al FC Barcelona. No habían perdido los de Carlos Ortega esta temporada lejos del Palau, que llegaban a la pista pucelana con la intención de cantar el alirón y centrarse en la Champions, donde buscan una nueva copa... con la friolera de ¡12! El equipo más laureado del Viejo Continente. De ahí la gesta de los azules en un Miercoles Santo que será recordado en la ciudad.

No hubo lugar a la especulación desde el minuto uno, y el equipo local salió a por todas, con un Karapalevski que, aunque fue diluyéndose, dirigió con mimo los primeros ataques azulones, acertando además en sus dos primeros lanzamientos.

El Recoletas llevó la iniciativa en el marcador en todo momento, salvo en el 2-3 (min. 3) con un tanto del portugués Luis Frade, el jugador más acertado de los blaugrana en Huerta del Rey. El resto tendrá pesadillas con César Pérez. El capitaán vallisoletano devolvió la confianza de la titularidad con una primera parte para enmarcar. Detuvo tres penaltis y permitió que la renta del equipo se fuera a... ¡Cinco goles al descanso! 15-10, que además de ser una diferencia importante (a la postre definitiva), reflejaba el buen trabajo defensivo de los de Pisonero, dejando al 'coco', al equipo de las mil jugadas y mil recursos en solo diez goles. Es que los visitantes llegaron a estar casi diez minutos sin encontrar la red de César, y eso habla muy bien del empeño de un equipo que no acusó el haber jugado cuatro partidos en apenas doce días, o bajas como la de Alejandro Pisonero, el maestro de ceremonias de los vallisoletanos.

Lo cubrieron bien tanto Karapalevski como Pablo Herrero en la segunda mitad. No solo en la dirección, sino también empleándose en defensa, con robos del canterano internacional vallisoletano de mucho mérito.

Del 2-3 inicial se pasó a la máxima en ese momento del partido, con un 11-8 (min. 20) que ya levantó a más de un aficionado de la grada. Y si... Veinte minutazos y los Aleix Gómez, Dika Mem o Blaz Janc solo llevaban ocho goles. Ver para creer.

César le detuvo el segundo siete metros a Cikusa –que se iría con un rosco de Huerta del Rey–, y el aficionado ya no se estaba quieto. 14-10, con un lanzamiento con rosquita de De Toledo, el héroe en la otra parte del campo. El latera brasileño completó su mejor partido con la elástica azul, y al 14 sumó otro tanto, con un misil a la izquierda de Nielsen, que ya hizo que el técnico blaugrana decidiera que en la segunda parte el elegido para los palos sería el internacional francés Vincent Gerard.El galo mejoró las prestaciones de su compañero, y, por momentos, metió en el partido de nuevo a los suyos. De hecho, el meta blaugrana finalizó con nueve paradas y un 50% de acierto en la segunda parte. Fue el mejor de los suyos, y evitó una sangría mayor en Huerta.

Suyas fueron las paradas que evitaron que los de Pisonero vieran portería en los primeros siete minutos del segundo acto. Tuvo que ser D'Antino con el primer siete metros del encuentro para los locales el que acabase con la sequía (16-12, min. 37).

El gol del italiano –letal desde el punto de penalti– cortó la racha catalana, con Aleix y, sobre todo Dika, comenzando a carburar. 17-12 con un tanto desde su casa de Miguel Martínez para aprovechar la portería vaciada de los visitantes. Jarro de agua para los de Carlos Ortega, que veían como cuando superaban la barrera de los cuatro goles, el Recoletabas no titubeaba. No aparecía el cansancio.

24-20 para De Toledo, para su ocho de ocho y para el delirio en la grada. Tiempo muerto del banquillo azulgrana que no cambia la dinámica, y el juego se para a falta de cuatro minutos. 25-22 y César aparece de nuevo. Cierra la portería y a dos minutos para el final el Recoletas juega a las cuatro esquinas. No titubea. No le tiemblan las piernas, tampoco las manos. Es el único 'coco' de Huerta.