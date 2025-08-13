El Recoletas progresa en su pretemporada y afrontará esta semana los primeros test

El Norte Valladolid Miércoles, 13 de agosto 2025, 17:45 Comenta Compartir

El Recoletas Atlético Valladolid avanza en la preparación de su pretemporada y se halla inmerso en la tercera semana de trabajo. Mucha carga física e intensidad en medio de una atmósfera marcada por las altas temperaturas, que están dando a las sesiones de los chicos de David Pisonero un punto más de dureza.

La evolución de la puesta a punto de los pucelanos marcha por buen camino y lo ensayado se verá reflejado este sábado 16 de agosto en los dos primeros amistosos preparatorios que el equipo disputará en tierras cántabras, ya que jugará el XIII Torneo Nacional de Torrelavega, ciudad que estará inmersa en sus fiestas patronales.

Será un cuadrangular en formato semifinales, final y tercer y cuarto puesto. Todos los compromisos tendrán lugar en una única jornada con partidos reducidos de 20 minutos por parte. El Recoletas se medirá en primera instancia, en el primer derbi amistoso de esta nueva campaña, ante Tubos Aranda y posteriormente su oponente saldrá del choque entre el anfitrión Bathco Torrelavega y el UBU San Pablo Burgos, único conjunto de la División de Honor Plata que disputará este torneo.

Los vallisoletanos abrirán la cita en el Vicente Trueba ante el cuadro ribereño a las 16:30 horas y dependiendo de su resultado, jugarán su segundo test a las 19:30, tercer y cuarto puesto, o a las 21:00 horas si ganan y se clasifican para la final. Está previsto que los encuentros puedan seguirse en streaming.

El guardameta argentino del Recoletas, Juan Manuel Bar, se incorporó el 4 de agosto con permiso del club a la pretemporada del cuadro castellano y ya ha completado su primera semana de preparación con el equipo que dirige David Pisonero. El bonaerense ha asegurado que llegó a Valladolid «muy bien y contento, con ganas de empezar a conocer a los compañeros nuevos e integrarlos al grupo».

El internacional absoluto con Argentina está notando el buen trabajo de la plantilla en este inicio de la pretemporada, «estamos con mucho trabajo físico pero a pesar del calor se lleva bien y estamos construyendo una buena semana de pretemporada. Se ha trabajado poco en lo táctico aún pero las ganas de competir y jugar están ya que hace dos meses que no competimos. Vamos a aprovechar estos partidos para sacarnos las ganas e insertar a los nuevos en el sistema empezando a construir», comenta.

Bar destaca de estos primeros días de preparación que el Recoletas conserva la solidez defensiva de la temporada pasada y resalta además las nuevas virtudes en ataque, «se mejora la defensa todavía más porque llega gente grande que defiende bien y tenemos extremos de calidad tremenda con mucha velocidad al contraataque. Tanto Tao, como Álex y, obviamente Jorge, tienen un plus que nos va a ayudar muchísimo. Éramos un equipo muy dependiente del juego con pivote en ataque y ahora eso va a cambiar un poco jugando de otra manera porque tenemos otro tipo de pivote con otro físico, pero todo parte de la defensa, primero defender y después correr», afirma.

En cuanto a los primeros amistosos de la pretemporada, Bar incide en que son equipos adecuados por su calidad, «es importante empezar jugando contra rivales buenos, Aranda se reforzó bien y va a ser un equipo fuerte este año, obviamente Torrelavega viene creciendo y si no será Burgos, que no compite en ASOBAL pero tiene equipo de ASOBAL. A nosotros nos viene perfecto, necesitamos estímulos de buena calidad», indica el cancerbero del Recoletas.