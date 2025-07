Álex Díaz, piernas para el perfil zurdo del Recoletas

Álex Díaz pertenece a esa generación de oro del balonmano español. A esa selección júnior que lo ha ganado todo. «Los de 2004 y 2005», ... apostilló el técnico del Recoletas Atlético Valladolid, David Pisonero, para valorar la llegada de su nuevo extremo izquierdo. «Quizá ha estado un poco más tapado por esos otros extremos más altos... Pero tiene calidad y lo ha demostrado. Sabemos lo que fichamos», agregó el preparador pucelano, satisfecho por un refuerzo que llega para competir con Miguel Camino en el perfil zurdo.

Díaz (Antequera, 2005) llega para sustituir a Dime Dimitrioski. El físico y la capacidad para ir y venir en el campo, atesorada por el joven jugador malagueño, tendrá que ir acompañada de la finalización que tenía el macedonio, y en la que el jugador trabajará.

«Estoy ilusionado con esta nueva etapa... No me lo tuve que pensar mucho cuando me llegó la oportunidad de llegar a un en crecimiento y asentado en la Asobal», reconoció en su presentación el extremo andaluz. «Es un club grandísimo, un equipo súper joven y eso tira hacia aquí», añadió Díaz.

El jugador de 19 años (hará 20 el próximo 2 de agosto) arrancará mañana la pretemporada con el resto del equipo en Huerta del Rey y llega procedente ID Energy Caserío Ciudad Real, con el que logró el ascenso la pasada temporada a la máxima división del balonmano español.

Pese a su edad, ya acumula 15 partidos en la Asobal, aunque la pasada campaña su experiencia en el Ademar León no fue la esperada y el propio jugador decidión marcharse en busca de minutos.

El club alcanza los 700 abonados

El Recoletas Atlético Valladolid ha superado ya los 700 abonados para la próxima temporada. Así lo manifestó ayer el presidente de la entidad, Mario Arranz, que reconoció que la ampliación del periodo para hacerse socio ha ralentizado una campaña en la que el club espera alcanzar y superar los 1.500 abonados.

«Sabemos que tras las vacaciones, e incluso con la Liga iniciada, viene un aluvión, y contamos con ello», analizó en relación a un club que ha ido creciendo año a año en masa social.