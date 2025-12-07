El Recoletas gana al ralentí con un gran César Pérez

El Recoletas Atlético Valladolid sumó una importante victoria este domingo ante el BM Caserío Ciudad Real (34-30). El conjunto pucelano no disputó un gran ... partido, pero certificó su superioridad ante un equipo manchego inferior desde el pitido inicial, y que baja muchos enteros lejos de su cancha.

Recoletas Atlético Valladolid César Pérez (p. 16 paradas, 1 gol); Oliveira (7), Karapalevski, Serrano (3), Camino (3), Ribeiro (1), De Toledo (7) -siete inicial-, Nico Giráldez (p. 1 parada), Hugo Poladura, Gedo (5), Pablo Herrero (2), Tao Gey (4), Carvalho (1) y Fodorean. 34 - 30 Caserío Ciudad Real Giovagnola (p. 7 paradas); Lumbreras (1), Alonso Moreno (4), Javier Domingo (5), Sergi López (2), Omar Sherif (2) y Sergio Casares (2) -siete inicial-, Sergi Mach (2), Mendive (2), Morales (3), Palomeque (1), De Inestrosa (5), Mínguez, Torres y Gull (1). Parciales 3-0, 3-1, 6-3, 8-7, 12-8 y 14-10 (descanso), 16-14, 21-17, 25-21, 30-22, 32-26 y 34-30.

Árbitros Murillo Castro y García Sánchez (colegio andaluz). Excluyeron a Lumbreras (min. 21) y a Mendive (min. 31 y min. 41) por los visitantes; y a Gedo (min. 39) y De Toledo (min. 41). Roja directa a Pablo Mínguez (min. 26) por un golpe en la cara a Gedo. Amarilla a David Pisonero por protestar (min. 34).

Otros datos Partido correspondiente a la décimo segunda jornada en el Polideportivo Huerta del Rey, ante unos mil espectadores en las gradas..

A los de Pisonero les bastó con una faena de aliño, pero con un gran César Pérez en la portería, que hizo olvidar la baja de Juan Bar por enfermedad. El capitán, con 16 paradas, se erigió en el baluarte de los locales, que siempre estuvieron por delante en el electrónico.

Las pérdidas en los vallisoletanos evitaron que el partido llegase prácticamente resuelto a la segunda mitad, tras una primera parte en la que la máxima fue de cinco goles para el Recoletas (13-8, min. 26).

Al descanso se llegó con un 14-10, que los visitantes sujetaron a base de cambiar defensas, con un 4-2, 5-1 y un ataque con portería vacía que permitió en muchos momentos que los vallisoletanos no se fueran en el marcador tras un inicio en el que los manchegos no supieron atacar a los de Pisonero, con casi seis minutos sin anotar de inicio (3-0).

En la segunda mitad, y tras un mal arranque de los pucelanos, (14-13, min. 33), el Recoletas retomó el pulso (lento) al partido, y llegó a marcharse de ocho goles a falta de diez minutos para el final (30-22, min. 30), comandados por un gran Gustavo Oliveira en ataque, y con César Pérez de nuevo destacado, con parada y gol justo en el minuto 29, para enterrar las opciones de remontada de los visitantes.

Al final, 34-30, y un triunfo por inercia que mantiene al Recoletas enaganchado a la parte de arriba, con 15 puntos en doce jornadas, y el sexto puesto en la Liga Asobal.