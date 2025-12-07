El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

César Pérez, destacado en la portería, realiza una parada durante el encuentro. Aida Barrio
Balonmano - ASOBAL

El Recoletas gana al ralentí con un gran César Pérez

El capitán lidera al equipo con 16 paradas, en una victoria de trámite ante un discreto Ciudad Real

Juan J. López

Juan J. López

Valladolid

Domingo, 7 de diciembre 2025, 14:23

Comenta

El Recoletas Atlético Valladolid sumó una importante victoria este domingo ante el BM Caserío Ciudad Real (34-30). El conjunto pucelano no disputó un gran ... partido, pero certificó su superioridad ante un equipo manchego inferior desde el pitido inicial, y que baja muchos enteros lejos de su cancha.

