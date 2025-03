El Recoletas Atlético ya solo persigue la excelencia

Luis Miguel de Pablos Valladolid Jueves, 27 de marzo 2025, 12:41 Comenta Compartir

Seis años han pasado desde que el Atlético Valladolid soñara con meter la cabeza en competición europeas. Corrían tiempos de Covid, temporada 2018-19, y el equipo vallisoletano cerró curso en séptima posición, con 15 victorias y 33 puntos, y solo peor coeficiente de goles que el BM Huesca que, con 14 victorias (6º), sacó billete para viajar a Europa la siguiente temporada.

Ha llovido de aquello, y hoy el equipo de David Pisonero sueña con el mismo escenario, quinto clasificado como está, atados ya los 26 puntos y en una dinámica que le sitúa en disposición de lograr la sexta victoria consecutiva este próximo sábado (19:00 horas) coincidiendo con la visita a Huerta del Rey del BM Cuenca.

«Afrontamos un partido diametralmente opuesto al que hemos visto el domingo. Anaita es un equipo joven, con desparpajo y con velocidad, y sin embargo ahora Cuenca es un equipo experto, que marca el ritmo, y con jugadores veteranos y con carisma que saben manejar el juego. Es verdad que ellos han tenido momento irregulares pero están en una línea de progresión. Tienen lanzadores, capaces de hacerte goles de larga distancia, y habrá que adaptar el ritmo de partido», analiza el técnico del Recoletas Atlético, que sin embargo alaba la capacidad de sus jugadores para adaptarse a todo tipo de partido. «No somos rígidos y nos adaptamos a distintas situaciones de juego. Este partido va a ser complicado, sería nuestra sexta victoria consecutiva y la liga se va haciendo ya más complicada».

A Pisonero no le preocupa especialmente la presión que supone encadenar victorias y cambiar objetivos de mínimos por otros más ambiciosos. «No da vértigo, sabemos de la dificultad que tiene encadenar victorias, de ahí que intentamos independizar el rendimiento anterior. Hemos hecho vueltas de 12 puntos y hemos estado satisfechos, así que imaginad sumar doce en seis partidos», ha comentado el preparador vallisoletano en la previa del encuentro ante Cuenca. «Al inicio la permanencia siempre es el objetivo, pero el grupo va creciendo... Había una incógnita muy grande al cambiar todo el centro defensivo, pero nos han dado prestaciones enseguida. Siempre intentamos rozar esa octava posición, ahora quedan 9 jornadas y quedan puntos complicados», admite Pisonero, consciente de la expectación que despierta ahora su equipo por los buenos resultados.

«Sabes que la gente va a Huerta a disfrutar, el otro día salieron siete chicos a un nivel extraordinario, muy intensos... Eso no quita que no nos guste el momento que atraviesan otros equipos de la ciudad porque todos nos hemos visto ahí», asegura. «Tenemos un aumento considerable de gente en Huerta, pero ya sabemos que Valladolid tiene una oferta deportiva muy amplia, y somos nosotros los que tenemos que brindar un espectáculo para animar a la gente a venir».

El técnico afirma que en el vestuario no se habla de objetivos concretos, ahora que las cosas van bien. «Hay 6-7 equipos detrás del Barça con los que competir es bastante complicado, pero no se habla en el vestuario. Este es un vestuario muy tranquilo, con muchas ganas de aprender, y si somos capaces de disipar la clasificación, nos ayudará» a mantener ese crecimiento, admite Pisonero, que afronta la recta final de temporada con la intención de dosificar esfuerzos para no perder jugadores en el camino. «No podemos ir con el acelerador pisado con los diez partidos que quedan (incluyendo el de Copa). Nuestro rendimiento no es el mismo con todas las piezas que sin ellas, y a lo mejor nos toca ganar partidos con las armas con las que queremos ganar. No podemos tener a un Gustavo [Oliveira], a un Toledo, a Piso a pleno rendimiento durante sesenta minutos. Lo intentaremos hacer de un forma táctica», reconoce.