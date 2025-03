El mejor Atlético Valladolid de la historia aspira a Europa

Juan J. López Valladolid Miércoles, 26 de marzo 2025, 02:13 Comenta Compartir

El Recoletas Atlético Valladolid –con el permiso del Bathco Torrelavega– es el equipo revelación de la temporada en la Liga Plenitude o Asobal. El equipo de David Pisonero está completando la mejor campaña de su historia, y así lo certifican los números: quinto con 26 puntos en el vagón de cabeza. Y todo en la jornada 21, no en la diez, ni en la doce, con los equipos aún ajustando plantillas y pensando en la parte decisiva de la competición.

El Recoletas ha cogido velocidad de crucero tras el parón invernal y después de un cierre de año ya «notable». Cinco triunfos consecutivos para ser uno de esos seis equipos que a día de hoy pugnan por jugar competición europea, y con el objetivo marcado de estar entre los ocho primeros casi al alcance de la mano.

En el vestuario pucelano no quieren lanzar las campanas al vuelo, conscientes de que queda mucha competición aún, con dos meses «apasionantes» por delante, pero el equipo «está enganchando» al público, el gran objetivo del club para esta temporada. «No hemos llegado a los 1.550 socios que nos habíamos marcado, con 1.515 o así, pero porque ya es difícil comprar un abono de media temporada. El aficionado compra entradas para los partidos, y sí, lo estamos notando mucho», explica el presidente del Atlético, Mario Arranz.

El propio Arranz admite que no se esperaba un rendimiento tan alto de la plantilla. «Intuíamos una temporada difícil, porque teníamos muchos cambios, con ajustes en defensa... Pero todo está saliendo bien», agrega Arranz, que explica que también al equipo le están respetando las lesiones, «no como en otras temporadas, acordaros del año pasado con la portería».

Los rivales, en Huerta del Rey

El calendario, a priori, favorece a los pucelanos, aunque con salvedades. Los equipos que preceden en la tabla al Recoletas tienen que visitar Huerta del Rey, y el feudo vallisoletano acumula más de un año imbatido.

De esta manera, exceptuando al Fraikin Granollers –segundo y que ya cayó en Valladolid–, todos tienen que jugarse los puntos directos con los de Pisonero. El FC Barcelona, al que se considera fuera de concurso, visitará el polideportivo el próximo miércoles 16 de abril, con horario aún por confirmar.

Al equipo blaugrana, líder destacado, le seguirán ya en el mes de mayo, el Bidasoa, actual cuarto clasificado, con un punto más que el Recoletas; y el Bathco Torrelavega, tercero con dos puntos más. Los dos encuentros pueden ser claves en las aspiraciones europeas del club de Huerta, que aún así también tiene la opción de la Copa del Rey, donde iniciará su andadura el 8 de abril con el BM Dólmenes malagueño.

Con cuatro plazas para jugar competición continental, el cuarto puede tener acceso, siempre y cuando el subcampeón de Copa –dando por sentado que el ganador sería el FC Barcelona– esté entre los cuatro primeros clasificados, sino a Europa se clasificarían los tres primeros y el campeón o subcampeón del Torneo del KO.

«Nosotros en el vestuario no nos lo planteamos. Queda muchísimo, y hay que pensar que no hace tanto el objetivo era salvarse con 24 puntos, doce por vuelta... Hemos hecho diez en los últimos cinco partidos. Nunca habíamos ganado cinco partidos consecutivos», valora Pisonero, que admite que la dinámica no es la misma «con este viento a favor y que no se renuncia a nada», pero que con cada victoria, la racha es más difícil de mantener. «Hay que ir de poco en poco, y ahora hay que pensar en ganar a Cuenca», concluye.

Temas

Atlético Balonmano Valladolid