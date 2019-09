Quince minutos bastan para derrotar al Liberbank Cantabria

«Hemos sabido superar los momentos malos», afirmó Óscar Ollero

:: M. A. P.

Un gran peso de encima se quitó Óscar Ollero con la victoria del equipo en su primer partido de Liga ante su afición en Huerta del Rey. Tras la derrota de la primera jornada en el campo del recién ascendido Nava después de ir por delante en el marcador, el equipo estaba obligado a dar la de cal y lo hizo. Yasí lo expresaba el técnico vallisoletano en su debut oficial. «Me quito el sombrero ante mi equipo. Hemos tenido momentos muy buenos y otros quizás malos, pero estoy muy satisfecho especialmente de que hemos sabido sacar el carácter cuando ha sido necesario y hemos superado los momentos malos. En Nava cometimos errores que hemos corregido», comentó Óscar Ollero.

Para el técnico vallisoletano, «el Cantabria no podía contrarrestar nuestro juego y ha intentado sacarnos del partido. Por otro lado, también algunas decisiones arbitrales les han metido en el choque, pero afortunadamente el equipo ha respondido muy bien».

Prácticamente el Recoletas jugó todo el partido con Manu y Dani en los extremos debido a la convalecencia de Miguel Camino y las molestias de Serrano, que finalmente no llegó a saltar a la pista. «Serrano había tenido molestias, pero me dijo que estaba bien en el calentamiento, por eso dejamos fuera de la convocatoria a Claudio Ramos. Luego, le comenté a Serrano que si no era muy necesario, lo mejor era no arriesgar».

En cuanto a la actuación de Robin Dourte, el técnico reconoció que «cuando jugamos con él en ataque las defensas se ven obligadas a volcarse sobre él y ello nos facilita buscar la superioridad en el lado contrario. De todas formas, todavía tiene mucho que mejorar».

Por su parte, Rodrigo Reñones lamentó que «los problemas que tuvimos de inicio nos lastraron todo el partido. Lo intentamos, pero el Valladolid fue superior».