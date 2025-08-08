Primeros destellos del nuevo proyecto del Caja Rural Aula Valladolid

El Norte Valladolid Viernes, 8 de agosto 2025, 22:24 Comenta Compartir

El Caja Rural Aula Valladolid ya ha dado sus primeros pasos en el nuevo proyecto. Y, aunque aún es pronto para sacar conclusiones, sí se puede intuir que Salva Puig quiere un equipo dinámico, con mucha capacidad para crear espacios en ataque y para robar en defensa. Un equipo creado para correr.

Lo primero que se vio de la nueva temporada del Caja Rural Aula Valladolid fue un 6:0 amenazante sobre la jugadora con balón. La intención es clara: robar y correr. Enfrente, La Rioja imponía su potente primera línea, liderada por Jovovic, para abrir un pequeño hueco en el marcador (2-6, min. 10) tras las pérdidas de las blanquiazules. Y es que a las vallisoletanas aún les queda mucho que ajustar en ataque y en defensa. En el primer siete inicial de Salva Puig esta pretemporada había tres jugadoras que no estaban el año pasado. Llegarían a ser 5 durante el partido.

Caja Rural Aula Carmen Sanz (portera,6 paradas), Angie Zürni (-), Valeska Lovera (2), Amaia G. De Garibay (3), Sandra Monteagudo (4), María Guerra (1), Savina Bergara (1) - siete inicial- Mónica Gutiérrez-París (-), Inoa Lucio (2), Jimena Arriaga (1), Kadi Jallow (4), Naroa Baquedano (5), Alba Badás (portera, 2 paradas), Clara Gutiérrez (-), Polina Gorbatsyova (1) y Marisol Carratú (portera, 7 paradas). 25 - 22 BM La Rioja Geandra Rodrígues (portera, 4 paradas), Fernanda Luján (2), Paula Morales (5), Garoa Sarrounandina (2), Sarai Martín (1), Mina Jovovic (2), Karia Sidibe (2) (siete inicial), Maitane Larrayoz (portera, 6 paradas), Lucía Chumillas (-), Lorena Pérez (1), Blanca Benítez (-), Yovanka Jiménez (-), Paula Milagros (1), Alba Gil (portera, 3 paradas), Sofía Rivadeneira (1), June Loidi (2), Liza Somogyi 81) Y Andrea Loscos (2). Parciales: 1-3, 2-6, 8-8, 11-10, 13-12, 14-13 (descanso) 15-15, 17-15, 19-17, 20- 18 23-20 y 25-22.

Árbitros: Fermín Rodríguez y Pablo Sola Excluyeron a Polina Gorbatsyova (24:53), mostraron dos minutos a S Salva Puig en banquillo y Kadi Jallow (45:03) por el Caja Rural Aula Valladolid; y a Lorena Pérez (13:14) por el BM La Rioja.

Incidencias: Partido de pretemporada jugado en el pabellón municipal de Medina de Rioseco.

Poco a poco y según iban ajustando la defensa y saliendo en primera oleada, las blanquiazules empezaron a limar la diferencia con La Rioja para llegar al ecuador de la primera mitad con empate en el marcador (6-6). Ahí se empezaron a ver los primeros destellos de lo que va a ser este equipo en estático. Ese dos para dos entre Sandra Monteagudo y Naroa Baquedano en la circulación y la conexión de esta primera línea con Kadi Jallow en los seis metros.

Los cambios fueron constante, tanto de jugadoras como de posiciones. El equipo de Salva Puig amenaza con ser difícil de descifrar en ataque. Al descanso se llegó con un a ligera ventaja de las vallisoletanas (14-13).

Tras el descanso bajó el ritmo. Los dos equipos, aún con la pretemporada en las piernas, decidieron pisar el freno. El Caja Rural Aula Valladolid siempre dominó el ritmo del encuentro, más allá del marcador, y dejó algunos detalles brillantes, muy esperanzadores para lo que queda por delante. Lo siguiente serán los dos partidos de preparación en Lisboa.

