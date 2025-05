Derbi por todo lo alto en León, entre el Abanca y el Recoletas

El Norte Valladolid Viernes, 23 de mayo 2025, 13:02 | Actualizado 13:15h. Comenta Compartir

Penúltima jornada de la presente Liga Plenitude, unificada, ya que todos los encuentros se disputarán el domingo a las 18:00 horas, excepto el Barça-Tubos Aranda que se jugará este viernes. En ella, el Recoletas Atlético Valladolid visita el Palacio de los Deportes (J29, tv: LaLiga +) de la capital leonesa para disputar un derbi autonómico con mucho en juego, ya que el Recoletas busca escalar en la clasificación, ya casi sin opciones europeas al menos en la competición regular.

El cuadro de Pisonero intentará aprovechar las virtudes que le llevaron a vencer por cuatro goles al Abanca Ademar León en la primera vuelta en el inexpugnable Huerta del Rey (35-31), para tratar de sumar un nuevo triunfo que le coloque por delante con los mismos puntos que su rival autonómico. Pero las citas en el Palacio siempre son muy exigentes y la empresa para Recoletas será más que complicada, ya que tendrá que mostrar mayor solidez como visitante tras las últimas derrotas en Aranda y Huesca.

Aún así, la ilusión es máxima en un conjunto vallisoletano ya con mucho desgaste a sus espaldas, pero que sigue manteniendo sus constantes como se vio el pasado domingo cuando tuvo contra las cuerdas al segundo clasificado, Irudek Bidasoa Irun, ante el que finalmente arrancó un empate a 25 que le mantiene todavía con opciones incluso de igualar al cuarto, Bathco Torrelavega, último rival pucelano en la presente liga.

El Recoletas es ahora s´eptumo, con 33 puntos, posición que ya tiene garantizada ya que el octavo, Viveros Herol BM Nava, está 6 puntos por debajo de los gladiadores azules y ya no podría alcanzarlos en la tabla a 2 jornadas para la conclusión. De esta forma, el Recoletas tratará de llegar al encuentro de la jornada 30 ante el Bathco Torrelavega en Huerta del Rey con opciones de ascender algún puesto, y mejorar el séptimo lugar cosechado la campaña anterior en la que se fue a los 31 puntos, cifra ya sobrepasada en el presente ejercicio.

Lucha por Europa

Enfrente estará un Abanca Ademar que vuelve optar a puestos europeos y que querrá aventajar de manera definitiva a un rival directo en un derbi autonómico ante los vallisoletanos siempre muy especial, que supone una motivación extra para la plantilla leonesa y especialmente para su afición.

El conjunto que entrena Dani Gordo llega a esta cita después de empatar la pasada semana a 24 en cancha del Helvetia Anaitasuna y cuenta actualmente con 35 puntos en la tabla, estando sexto. A pesar de haber perdido a algún jugador importante por lesión recientemente como el capitán, Rodrigo Pérez Arce, los ademaristas siguen siendo muy competitivos y fuertes en el Palacio de Deportes, que es una pista maldita por el momento para los vallisoletanos, ya que en ocho visitas no han conseguido sumar nunca.

El entrenador del Recoletas, David Pisonero, es consciente de que los derbis contra Ademar tienen alicientes especiales, «es un partido muy distinto como cualquier derbi por las connotaciones que tiene para las dos ciudades pero que llega en un momento mejor imposible, sin problemas de clasificación. Vamos a ver como somos capaces de competir fuera ante un equipo que lo está haciendo bien y en su último partido en casa. Si queremos codearnos con ellos tenemos que saber pelear finales como los del otro día contra Bidasoa», explica Pisonero.

Pisonero apela a la ambición de su equipo a pesar del desgaste que acumulan por esta dura temporada, frente a un oponente que no perdona, «hemos visto como en los últimos minutos de los partidos hemos perdido gas y echamos de menos a Edu Calle porque nuestra primera línea está cansada. Buscaremos un partido sin grandes pérdidas y no tener parciales en contra, ya que nos llevaría a estar por detrás en el Palacio y se hará muy difícil ante su afición. Ademar es un equipo que juega con transiciones rápidas, te penalizan mucho las pérdidas y son capaces de hacer parciales, pero vamos con la ilusión de refrendar nuestro trabajo en casa con una victoria fuera», destaca el técnico.

Profundizando en el rival, Abanca Ademar, David Pisonero analiza sus virtudes. «Defensivamente son un equipo solvente con Alberto (Martín) y Benites en el centro y ofensivamente están haciendo un balonmano sencillo con Marwan, Edu Fernández y Miñambres, sin pérdidas y siendo fiables, a lo que añadir la portería con Saeid y Álvaro Pérez», dijo, «aquí fue un partido ni mucho menos sencillo, no estuvimos mandando y sólo al final pudimos con un parcial ganarlo», advierte el preparador castellano aludiendo a la victoria de la primera vuelta ante Ademar en Huerta del Rey.

Para concluir y sobre el último fichaje del Recoletas, el extremo derecho galo Tao Gey-Emparan, cedido por Irudek Bidasoa 2 temporadas, Pisonero reconoce estar «muy contento ya que un jugador intenso y aunque no es el perfil de Nico, que es un finalizador con mucha calidad de lanzamiento, si es muy útil para nosotros ya que nos podemos abrigar en su defensa y puede darnos rotación así como seguridad para los laterales en el segundo lado del cambio. No es un jugador conformista y va a disfrutar de minutos aquí», concluye el entrenador David Pisonero.

Temas

Atlético Balonmano Valladolid