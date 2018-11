Balonmano femenino El Comercial Ulsa, líder en solitario en la División de Honor plata Rafaela gana la posición en el uno contra uno. / Rodrigo Jiménez El conjunto de Rubén Carrasco se impuso al Chapela (30-27) y pincharon el Cleba y el Lavadores de Vigo EL NORTE Valladolid Lunes, 12 noviembre 2018, 14:36

Novena jornada de liga y las pupilas de Rubén Carrasco siguen en la cabeza de la tabla. Tras ganar a las gallegas del Chapela por 30-27, el pinchazo de las leonesas del Cleba en tierras gallegas frente al SAR y el de las gallegas del UB Lavadores frente al Oviedo Balonmano Femenino, las ranitas del Hand Vall siguen, pero ahora de manera solitaria, en la primera posición.

30 Comercial Ulsa Hand Vall Naroa Arriola, Alicia Hernández (1), Marina de la Puente, Cintia Vargas, Juia Iglesias, Isabel Colías (5), Laura Esducero, Elisa Méndez (3), Sara García (5), Laura Armada, Sofía Pérez, Isabel Pérez (3), Julia González, Rafaela Bergara (4) y Alba Herranz (9) 27 Chapela Lara Pahino (4), Sandra Loureiro (9), Paula Rey, Rebeca Mateos, Uxia Méndez (2), Sara Gil, Ania Lampón (2), Paula Fontán, Antea Bugallo (4), Raquel Santos, Zulema Suárez, Alba Silva, Carmen Pereira (6) y Pamela Arca. Marcador cada cinco minutos: 1-3, 5-3, 9-7, 12-7, 14-10, 16-13, 20-16, 23-18, 25-20, 27-21, 27-24 y 30-27. Árbitros: Gabriela Marinela y Kalina Veselinova. Excluyeron a Marina de la Puente (2) y a Rafaela Bergara (2), del Hand Vall, y a Sandra Loureiro (2) y Carmen Pereira (3, descalificada en el min. 50) Incidencias: Partido disputado en el pabellón Rondilla.

Esto es una carrera de fondo y este equipo lo sabe bien puesto que quiere atar partido a partido los puntos necesarios para seguir soñando con la posibilidad de estar entre los dos mejores equipos de la competición y que les permita ir a una fase de ascenso. Para ello, deben seguir esforzándose y mucho puesto que ya hemos comprobado este fin de semana en el que se enfrentaban al Chapela, equipo en la última posición, que cualquier equipo de esta liga puede dar un susto.

Partido en el que se sufrió más de lo que se debería, comienzo del partido y el Comercial Ulsa se puso el mono de trabajo y comenzó a distanciarse en el marcador hasta obtener una renta de cinco goles donde se estanco debido a la utilización de un sistema defensivo al que no nos tienen acostumbrados, el 5-1, que les daba más espacio a las gallegas para poder finalizar mejor sus ataques, pero había que entrenarlo y está era una buena opción de hacerlo. Segunda parte y la renta solo conseguía aumentar hasta los siete goles, pero las gallegas habían venido a darlo todo por conseguir puntuar en su difícil situación y no se lo iban a dejar tan fácil a las locales, asique su extremo izquierdo Sandra Loueiro tiró de veteranía y comenzó la remontada para su equipo hasta ponerse a tan solo tres goles de las locales, pero no hubo tiempo para más y las de casa se quedaron con los dos puntos lo que las hace ser líderes de la competición.

La próxima jornada, el Comercial Ulsa Hand Vall visitará la cancha del Renault Juan Toledo, de Lanzarote, donde pondrá en juego su liderato en solitario.