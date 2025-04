El Caja Rural Aula incorpora a la estonia Polina Gorbatsjova

El Norte Valladolid Viernes, 25 de abril 2025, 13:21 Comenta Compartir

El Caja Rural Aula Valladolid incorpora a Polina Gorbatsjova (20/09/2002 Tallín, Estonia), una primera línea «potente», que llega para reforzar el lanzamiento blanquiazul para la próxima temporada.

»Para mí, el campeonato español es un paso hacia un nuevo nivel. El Caja Rural Aula Valladolid es un gran equipo, tiene una bonita historia que año tras año lucha por mejorar. El proyecto que el club me presentó a través de mi agente me llamó mucho la atención y, lo más importante, este club ofrece un entorno perfecto para el desarrollo de jugadoras jóvenes. Esto era fundamental para mí en este momento de mi carrera», ha explicado la joven jugadora de 23 años.

Polina se ha forjado como jugadora en Italia, donde ha militado en el AC Life Style Handball Erice durante tres temporadas y en el Ariosto Ferrara, equipo desde el que llega a Valladolid.

Ella misma se define como una jugadora muy competitiva a la que le encanta jugar con velocidad. «Eso es otra de las cosas que me gusta mucho del Aula, que es un equipo al que le gusta correr. No me gusta mucho hablar de mi misma, pero si tengo que destacar algo creo que sería la lectura del juego: ver y encontrar las diferentes alternativas o posibilidades en cada acción y tratar de dar la mejor solución al equipo».

La llegada de la primera línea es un paso más en la construcción de un nuevo proyecto para la temporada 20025-2026. «Para la temporada me gustaría que el grupo consiguiera sus objetivos. Espero que desde el primer partido hasta el último actuemos como un equipo que confía plenamente en sus posibilidades y en su potencial. Voy a dar mi máximo para poder conseguir una buena posición en la liga y poder competir en la Copa de la Reina. Y a nivel individual, crecer y aprender. Y por supuesto mejorar mi español».

