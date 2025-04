Baño y masaje para el Aula ante un frágil Gijón

Sigue habiendo tres vagones en la Liga Guerreras; uno difícilmente alcanzable para el Aula si no cuenta con la plantilla al completo y al cien ... por cien de su rendimiento; otro en el que está incrustado el equipo de Salva Puig, en el que si vienen bien dadas puede llegar aspirar a la quinta plaza y si vienen mal, su sótano se sitúa entre la octava y la décima; y un tercer vagón prohibitivo por el estatus alcanzado en el que transitan los que aspiran a mantenerse en la misma estación la próxima temporada.

Caja Rural Aula Mamen Sanz y Alba Badás; Jimena Laguna (3), Maryanna Rodrigues (1), Inoa Lucio (-), María O'Mullony (9), Angela Zürni (4) y Marcela Arounian (3) -equipo inicial-, Martina Romero (2), Clara Gutiérrez (1), Jimena Arriaga (2), Savina Bergara (1), Noelia Paniagua (-), Amaia G. de Garibay (3, 1p), Claudia Moreno (-) y Angela Perrote (-). 29 - 24 BM Gijón Raquel Álvarez y Niurkis Mora; Valdivia (3), María González (6, 2p), June Loidi (5), Laura Rivas (2), Daniela Jerónimo (1), -equipo inicial-, Kjellemo, Alicia Rodríguez (1), Nayla de Andrés (2), Dorottya Margit (2p), Ana Policarpo (2) y Sandra Pascual (-). Árbitras: Irene Santos y Kalina Andreeva. Excluyeron a Inao Lucio y Clara Gutiérrez por el Aula, y a Daniela Jerónimo, Nayla de Andrés, Ana Policarpo

Parciales cada 5 minutos: 2-2, 7-4, 11-6, 14-7, 16-8, 18-10 (descanso); 18-11, 22-14, 23-16, 27-17, 28-21 y 29-24.

Incidencias: Jornada 22ª de la Liga Guerreras, disputada en Huerta del Rey con poco más de 400 espectadores en las gradas.

Pues bien, resulta que cuando chocan dos equipos de vagones distintos, la diferencia resulta tan notable y manifiesta, que el partido no tarda en convertirse en un mero entrenamiento para unas y en un suplicio para las otras. En esta última vía se encontraron ayer Aula y Gijón, que no solo transitan con diferentes objetivos sino que lo hacen con artillería desigual. En ese escenario, la colisión no solo se antojaba evidente sino también cuestión de tiempo.

Y con el crono en marcha, el partido tardó siete minutos en romper, lo que necesitó el Aula en desperezarse, c alentar el músculo ponerle una marcha inalcanzable para su rival (6-3, minuto 7). Era esa precisamente la hoja de ruta que se marcó Salva Puig. Poner rápidamente tierra de por medio para dosificar esfuerzos, repartir descansos entre sus titulares, y de paso administrar minutos entre las más jóvenes para ganar jugadoras para la causa cuando sea necesario.

El plan en ese sentido, y sin demasiada resistencia enfrente, le salió perfecto al técnico catalán, que al paso por el minuto 25 (15-7) ya había utilizado dieciséis jugadoras, y tras el descanso se permitió el lujo de probar distintas variantes e incluso cerrar el partido con un 'siete' desconocido, formado por Alba en portería; Noelia, Clara, Angela Zürni, Martu, Jimena Arriaga y Angela Perrote. Un equipo que perfectamente podría estar jugando una fase sector de ascenso a otra categoría bien diferente y que, sin embargo, se fogueó en los minutos finales como único atractivo para los espectadores que se dieron cita en Huerta del Rey.

En esa pizarra, poco importaba ya el marcador, decantado antes del descanso (18-10), y con un parcial favorable a las asturianas tras el paso por vestuarios (11-14). Con doce minutos por delante (25-16), Mamen cedió su plaza en la portería a Alba Badás, y las titulares pudieron ganar minutos de descanso para recuperar el aliento antes de afrontar el arranque del 'play-off'.

Sin apenas resistencia por parte de Gijón –solo dos penaltis a favor y tres exclusiones en contra–, Salva Puig dio el testigo a la cantera para acabar cediendo el último parcial.

Plan redondo

El técnico local no ocultó su satisfacción por la respuesta del plan de partido. «Muy contento la verdad por la participación de las chicas de la cantera, es un buen aprendizaje para ellas para seguir dando pasos adelante, y de paso hemos podido dar descanso a jugadoras que están tocadas como Amaia o Martu», señaló al término del encuentro. «Nuestra primera parte ha sido muy buena en todas las facetas, y de ahí que en la segunda hayamos decicido mirar al futuro porque tenemos otro partido en tres días», concluyó, en referencia al partido del sábado en pista del Morvedre.