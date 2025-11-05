El Aula reacciona a tiempo para pasar de ronda en Copa en el último suspiro

Fermín Antuña-ADG Oviedo Miércoles, 5 de noviembre 2025, 22:04 Comenta Compartir

Desde el pitido inicial de las colegiadas vascas se comprobó que al Caja Rural Aula Valladolid le esperaba un encuentro muy complicado en el Florida Arena ovetense. El equipo de las Lobas salió muy concentrado y con la clara intención de comandar el marcador a base de una férrea defensa y mucha intensidad para igualar fuerzas ante un equipo de categoría superior. El líder de la División de Honor Oro empezó anotando prácticamente todo lo que caía en sus manos en ataque.

Con la lanzadora Gull en estado de gracia, el cuadro carbayón tomó la delantera con un 4-2. Por el contrario, al conjunto entrenado por Salva Puig le costó coger el ritmo del encuentro y fue entrando poco a poco en calor hasta equilibrar el marcador mediada la primera parte. Gracias a un tanto de Guerra al contragolpe consiguió el Aula el empate a ocho y apaciguar, momentáneamente, la rebelión de las locales.

Lobas Oviedo Aida Fernández, Merino, Gull (5, 1p), Teresa Rodríguez (2), Chiagozie (3), Paloma Calvo (1) y Molano (4, 2p) -siete inicial-, Raquel Álvarez (p.s.), Rojo (1), Da Silva (2), García-Calvo (1), Camila Méndez (2), Lucía Méndez y Blanca Sánchez (3). 24 - 25 BM Aula Carratú, Guerra (3), Baquedano (4), Garibay (1), Zürni (2), Lucio y Arriaga -siete inicial- Muñiz (p.s.), Patiño (1p), Rodrigues, Jallow (2), Lovera (2), Monteagudo (5, 1p), Bergara (3) y Gorbatsjova (2). Árbitras: Fernández Lafuente y Calderón Duñabeitia (Colegio vasco). Excluyeron dos minutos a las jugadoras visitantes Jallow y Monteagudo.

Marcador: 4-2, 7-6, 8-8, 11-9, 12-13, 16-15 (descanso), 17-15, 18-16, 19-17, 20-19, 23-22, 24-25 (final).

Incidencias: Polideportivo Municipal Florida Arena. 350 espectadores.

Pero Las Lobas estaban dispuestas a vender muy cara su derrota y anotaron tres goles seguidos para abrir brecha de nuevo: 11-8 en el minuto 19. Le tocaba ponerse las pilas y no dormirse en los laureles al equipo vallisoletano, que pidió tiempo muerto. Las órdenes de Puig se cumplieron a la perfección y sirvieron para protagonizar una remontada exprés que llevó al cuadro pucelano a ponerse por delante en el tanteador por primera vez en todo el partido. Fue, tras un gol de Zürni (11-12).

El partido entró en un toma y daca en el tramo final de la primera mitad y una exclusión de Monteagudo permitió al cuadro ovetense llegar al descanso con ventaja de 16-15. Salva Puig había solicitado un tiempo muerto para ejecutar una última jugada ante la meta defendida por Aida Fernández, pero la defensa del conjunto azul forzó un libre directo con el tiempo cumplido que Gorbatsjova no consiguió transformar desde los nueve metros.

El segundo acto arrancó con un gol de la cañonera Gull para seguir poniéndole las cosas difíciles desde el inicio al equipo pucelano. Las ofensivas del Aula se toparon con el poste y con varias paradas seguidas de Raquel Álvarez, que sustituyó a Aida Fernández en el marco del equipo carbayón. Afortunadamente, también apareció Carratú en la portería del cuadro pucelano para evitar que la diferencia cogiese tintes preocupantes.

Las faltas en ataque y las pérdidas fueron una constante en esos primeros minutos de la segunda parte en el conjunto de Puig, que no consiguió anotar su primer tanto hasta el minuto 37, gracias a una penetración por el centro de Lovera. Con la exclusión de Jallow, el Aula no cuidó bien el balón en ataque y un error en la entrega permitió a García-Calvo anotar con la portería desguarnecida. Se alcanzó así el minuto 40, con marcador de 18-16.

El partido se puso cada vez más peligroso para los intereses del equipo vallisoletano. Enfrente tenía a un rival correoso y que seguía encontrando huecos para perforar la meta defendida por Carratú. Con 19-17 se alcanzó el ecuador de la segunda mitad, momento en el que Salva Puig depositó la tarjeta verde en la mesa de anotación para solicitar tiempo muerto y tratar de reconducir una situación cada vez más preocupante.

Rojo colocó el 23-21 con un lanzamiento certero desde la zona de pivote, pero respondió Monteagudo con un tanto salvador que mantuvo vivo a su equipo a falta de seis minutos para la conclusión. Los últimos minutos fueron de ruleta rusa. El intercambio de goles pareció favorecer a las Lobas, aunque el Aula tiró de experiencia para traspasar los nervios a su rival y llegar con opciones de victoria al tramo decisivo.

Zürni consiguió el 24-25 a falta de dos minutos para la conclusión y a partir de ahí entró en escena Carratú para convertirse en el factor diferencial. La portera bonaerense detuvo un siete metros a Molano a falta de quince segundos que evitó la prórroga, pero todavía tuvo que intervenir otra vez para decidir la eliminatoria para el bando pucelano en un lanzamiento de golpe franco con el tiempo ya concluido. Gull, la más alta de las jugadoras locales, trató de sorprender con un disparo escorado por el lateral de la barrera, pero Carratú redondeó un final de partido espectacular y fue fundamental para sellar el billete para la siguiente eliminatoria ante un dignísimo rival, que estuvo a punto de dar la sorpresa y dejar al Aula en la cuneta.

