Amaia González se eleva para lanzar a portería, en el encuentro ante el Elda. Rodrigo Jiménez
Balonmano - Liga Guerreras

Aula y Porriño prueban su «reconstrucción» en Huerta del Rey

El equipo de Salva Puig quiere mantener la competitividad exhibida en Málaga y ante el Elda y ganar su primer encuentro en casa

Juan J. López

Juan J. López

Valladolid

Jueves, 2 de octubre 2025, 21:03

Comenta

El Caja Rural Aula Valladolid regresa este domingo (12:45 horas, con las cámaras de Teledeporte) al Polideportivo Huerta del Rey. El equipo de Salva ... Puig se mide al BM Porriño, un equipo que la pasada campaña completó un gran partido en la capital pucelana, pero que como las vallisoletanas se encuentra en pleno proceso de «reconstrucción», reconoció el entrenador del Aula.

