Aula y Porriño prueban su «reconstrucción» en Huerta del Rey

El Caja Rural Aula Valladolid regresa este domingo (12:45 horas, con las cámaras de Teledeporte) al Polideportivo Huerta del Rey. El equipo de Salva ... Puig se mide al BM Porriño, un equipo que la pasada campaña completó un gran partido en la capital pucelana, pero que como las vallisoletanas se encuentra en pleno proceso de «reconstrucción», reconoció el entrenador del Aula.

El Aula busca su primera victoria como local, después del empate de la pasada semana ante el Elda (27-27), en un partido en el que de nuevo tuvo que apelar a su competitividad para igualar en los minutos finales, tal y como hizo ante el Costa del Sol Málaga.

»Casi todos los partidos de esta liga van a estar muy competidos. Si quitamos tres o cuatro equipos, el resto vamos a estar peleando por lo mismo. Y va a haber sorpresas en los equipos que jueguen play-off y en los que tengan que estar presentes en el play-down», analizó Salva Puig, que quiso destacar la mejoría de su equipo. «Tengo claro que este equipo va a ser mucho más sólido en la segunda vuelta, cuando tengamos más automatismos y las jugadoras hayan adquirido un poco de experiencia en la categoría. Pero eso no nos impide crecer. Creo que estamos dando los pasos para ser más sólidas y mejores cada día».

El Conservas Orbe Zendal Bm Porriño llega a Huerta del Rey tras perder el pasado fin de semana ante Málaga, pero ha dejado buenas sensaciones en el comienzo de la competición.

»Ellas también están en periodo de construcción, este año están cambiando cosas y ahora juegan bastantes minutos con dos pivotes. Nosotras sabemos que tenemos que ser sólidas para conseguir la victoria y tratar de tener menos altibajos a lo largo de los partidos».

Las vallisoletanas tendrán la importante baja de Carmen Sanz, que está a la espera del resultado de las pruebas a las que se ha sometido esta semana para conocer el alcance de la lesión que se produjo en el último partido ante el Elda y que le impidió jugar en la segunda mitad.