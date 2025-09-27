El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Naroa Baquedano trata de salvar la defensa de Elena Cuadrado.

Ver 14 fotos
Naroa Baquedano trata de salvar la defensa de Elena Cuadrado. Rodrigo Jiménez
Balonmano / Liga Guerreras

El Caja Rural Aula rescata un punto desde la lona

Suma un valioso empate cuando estaba derrotado y superado a seis minutos del final (21-25)

Luis Miguel de Pablos

Luis Miguel de Pablos

Valladolid

Sábado, 27 de septiembre 2025, 19:36

Hay empates que se aprecian más con el tiempo y puntos que saben mejor que algunas victorias. Y el cosechado este sábado por el Aula, ... en el sentido más literal porque antes de la recolección hubo que doblar el espinazo, se puede catalogar de triunfo por múltiples razones. Porque enfrente tenía una plantilla a día de hoy superior, porque de ese plantel salieron dos y hasta tres unidades que dieron más y mejores rotaciones, y porque jugar con quince jugadores le dio al Elda aire suficiente como para dominar durante muchos más minutos de lo que fue capaz de alcanzar su rival.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El joven hallado muerto en un pinar de Valladolid llegó de Vigo para trabajar en una obra
  2. 2 Muere un joven de 19 años tras ser atropellado por un tractor en Muriel
  3. 3

    Hallan muerto en un pinar de Montemayor a un joven desaparecido desde el martes
  4. 4

    Una avería en un Alvia deja «tirados y a oscuras» a 260 pasajeros en Valdestillas
  5. 5

    Valladolid se cuela entre las veinte ciudades españolas más caras para vivir
  6. 6

    El fallecido al estrellarse su planeador en Segovia era un controlador aéreo de Madrid
  7. 7 Investigan la muerte de una joven que se despeñó de madrugada en una carretera de Picos de Europa
  8. 8

    La Diputación alavesa admite que conocía la colonia hace décadas pero no la controló: «No vamos a ir por todos los pueblos»
  9. 9 La vacuna de la gripe que viene: Sanidad la separa de la covid y fija objetivos en niños
  10. 10

    Tres detenidos en Medina con 14,4 kilos de marihuana en un domicilio

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El Caja Rural Aula rescata un punto desde la lona