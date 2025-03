El UEMC, obligado a ganar sí o sí al colista en Pisuerga

Luis Miguel de Pablos Valladolid Viernes, 14 de marzo 2025, 17:54 Comenta Compartir

Agotada la excusa del calendario cuesta arriba, el UEMC encara un mes decisivo en el que se jugará media temporada y buena parte de sus opciones de permanencia en la categoría. Cinco encuentros, cuatro de su liga, en los que está obligado a sacar tres adelante. Puede permitirse abrir un paréntesis en la cancha de San Pablo, líder invicto en su feudo, pero también exigido a competir por encima de sus posibilidades en los otros cuatro (18º Morón, 17º Alicante, 16º Castellón y 14º Cantabria).

La primera de esas citas obligadas tiene lugar en la tarde de este sábado (Pisuerga, desde las 19:00 horas), todavía con el eco del bofetón recibido entre semana en San Sebastián, donde el equipo de Iñaki Martín dimitió sin ninguna explicación a las primeras de cambio (21 puntos abajo a los doce minutos de partido, 58 encajados al descanso). La visita del colista no admite otro resultado. «Esto ya no es un problema de presión o no presión, esto es un problema de responsabilidad, y creo que tenemos una grandísima responsabilidad en el momento que nos ponemos esa camiseta, y este partido tiene la misma importancia que cuando debuté en Morón, que estábamos en descenso», asegura Iñaki Martín, que califica de «minifinal» el compromiso de este sábado.

En el vestuario blanquivioleta aún colea la primera parte perpetrada en Illumbe hace tan solo unas horas. «Es que lo que nos tenemos que dar cuenta es en la situación en la que estamos. Nosotros no podemos mirar a nadie por encima del hombro e ir a San Sebastián pensando que vamos a ganar solo por haber ganado a Palencia. No, allí te tienes que bajar al barro, tienes que trabajar, tienes que ponerte al físico como ellos se pusieron desde un primer momento, que nos sacaron del campo a zurriagazos, y nosotros parecía que los teníamos que medio tocar y encima nos llevamos las faltas nosotros. O te pones al mismo nivel físico y de contactos, o no podemos competir con nadie», apunta, incidiendo en que los primeros quince minutos ante Guipúzcoa. «Fueron bochornosos y se lo he dicho y es ridículo, fueron los 16 peores minutos conmigo, y eso hay que asumirlo, hay que decírselo, hay que verlo, hay que trabajarlo y demostrarlo el sábado», señala el técnico, consciente de que el colista viene de ganar por treinta a un equipo de 'play-off' como Ourense (89-59). «Mal haríamos porque estamos jugando con fuego», subraya.

Sobre el rival -dos victorias en veintidós jornadas-, Iñaki Martín se queda con su falta de presión. «Es un equipo que ahora mismo se les ha quitado la presión de podernos quedar en la Primera FEB. Yo creo que ahora no tienen nada que perder, sinceramente. Tienen que ganar mínimo 6 partidos, con lo cual están casi sin presión. Y es un juego muy dinámico», analiza, destacando la aportación de jugadores como Kouadio, pretendido por Palencia en la última ventana de fichajes, Mathias M'Madi, Vinicius y Badji.

Por último, el preparador del UEMC ha criticado la actitud de los suyos en el último desplazamiento. «Lo siento por la plantilla. Se lo dije ayer y como se lo dije ayer, os lo digo a vosotros hoy. ¿Qué más necesitamos? ¿Necesitan que reciban en sus whatsapps la clasificación todos los días? ¿Necesitan que se lo esté recordando el entrenador cada cinco minutos? ¿Que el entrenador se ponga como un loco antes de salir de un partido, que no sabe cómo se va a jugar?», ha espetado en la previa de forma contundente.