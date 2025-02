El UEMC se agarra al factor Pisuerga para tumbar al Betis

C. Espeso

Luis Miguel de Pablos Valladolid Viernes, 7 de febrero 2025, 14:14 Comenta Compartir

Vuelve el UEMC a enfilar un camino sinuoso, similar al que le puso contra las cuerdas en el mes de diciembre, y la visita del Real Betis a Pisuerga (este sábado, desde las 19:00 horas) pone a prueba la fortaleza mental que aparentemente ha ganado con el cambio de técnico. La cuesta de febrero se inició en Santiago de Compostela, y ahora se atisban cinco paradas de las de echarse a temblar -tras Betis llegarán Estudiantes, Tizona, Fuenlabrada y Palencia-. Un calendario que invita a apretar los dientes y a hacerse fuerte al abrigo de las mejores tardes en Pisuerga. Por ejemplo, y sin necesidad de rebuscar en la hemeroteca, la que deparó la última visita del Betis a Valladolid, por entonces con Paco García en el banquillo.

El escenario ahora es bien distinto, con un rival que, a pesar de que apuntaba más alto de donde está (su presidente llegó a manifestar en el arranque que su equipo era el 'dream team' de la liga), sigue siendo miembro destacado del 'Big Six' que manda en la competición como lo demuestra su trayectoria última -seis victorias en las siete últimas jornadas-, y también el resultado cosechado en la primera vuelta (89-59).

Cuarto clasificado a la sombra de San Pablo, Estudiantes y Fuenlabrada (balance de 13 victorias y 5 derrotas), la estadística habla de uno de los mejores perímetros del campeonato, con Mark Hugues (15 puntos por partido) y Vitor Benite (14) situados en el top ten de los máximos anotadores de esta Primera FEB, a Renfroe como el segundo mejor asistente (casi seis por partido), y a todo el bloque con un buen porcentaje del 38,6% desde la línea de tres puntos, solo peor que el que defiende el Estudiantes (40,4%).

Un aspecto a tener en cuenta ante un equipo que promedia 83 puntos por encuentro, lejos de los 75 que anota el Real Valladolid Baloncesto de media esta temporada. De ahí que Iñaki Martín llame al 'efecto Pisuerga' para igualar fuerzas. «Cuenta mucho el factor pista y si lo pierdes, estás llamado a estar abajo. Yo creo que el otro día fue como una especie de reencuentro y el de este sábado tiene que ser el de darles al público, a los abonados, a la ciudad de Valladolid todo el esfuerzo y trabajo para que estén orgullosos de ti», ha apuntado el técnico en la previa.

Por su parte, Gonzalo García de Vitoria ha alertado a los suyos del cambio que se encontrarán en su visita a Valladolid. «Vamos a jugar contra un equipo diferente. Quien piense que nos vamos a encontrar al mismo equipo de hace un mes se equivoca. Aquí ganamos de una manera relativamente sencilla, ellos estaban en un momento anímico bajo, y lo que nos vamos a encontrar allí es diferente porque Valladolid juega en casa con otra energía. La etapa de Lolo estaban jugando bien fuera y sufriendo en casa, pero siempre jugar en Pucela es complicado porque es un campo que aprieta mucho y una plaza que entiende de baloncesto», ha analizado esta semana, apuntando que en la ida Mike Torres estaba en periodo de adaptación, «Wilson no jugó, Demers llevaba cuatro días,...».

El técnico del Betis advierte de que «la liga va a ser más complicada en la segunda vuelta que en la primera, primero porque los equipos se han reforzado pero también porque las urgencias muchas veces te dan una fuerza extra», reconociendo que el club andaluz pretende reforzar aún más la plantilla para tratar de acortar distancias con San Pablo, Estudiantes, y Fuenlabrada. «Estamos en mercado pero no queremos incorporar por incorporar, algo que no aporte nada al club. La idea es intentar incorporar jugadores, pero ahora mismo no estamos encontrando», admite.