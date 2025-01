El UEMC inicia en Santiago su empinada cuesta de febrero

Luis Miguel de Pablos Valladolid Viernes, 31 de enero 2025, 16:09 | Actualizado 19:03h. Comenta Compartir

Se han acabado las balas de fogueo en la Primera FEB donde, una vez dejada atrás la primera vuelta y con la Copa España como punto de inflexión, se han acabado las concesiones y no hay equipo que no exprima su presupuesto hasta el último ... céntimo para cerrar la mejor plantilla posible. El más llamativo, probablemente, es el caso del Monbus Obradoiro, rival este sábado del UEMC (Fontes do Sar, 18:30 horas), que en la última semana ha firmado otro refuerzo de primerísima fila para confirmar su candidatura al ascenso. Con la llegada del exMurcia Vladimir Brodzianzky, el equipo de Félix Alonso añade más madera a un juego interior que ya dio un salto recientemente con la incorporación de Balvin. «Comencé mi carrera profesional aquí y siento gratitud hacia el club. Me pidieron ayuda para volver a la ACB y creo que es muy posible», ha asegurado el eslovaco a su llegada a Santiago.

No es el único ni el último movimiento que se plantea el club gallego, ya que la lesión de Tom Leimanis puede abrir la puerta próximamente a Micah Speight, base de San Pablo Burgos la temporada pasada. A este lado de la orilla, el mercado suena lejano aunque sin estar cerrado del todo, tal y como ha reconocido Iñaki Martín. «Estoy contento con los jugadores que tengo, pero hay que ver posibles urgencias que puedan surgir. Cuando se me fichó ya se me expuso que no era posible ninguna incorporación. Y ahora estamos trabajando en el caso de que haya viabilidad económica y luego que lo que haya nos pueda ayudar a dar un salto de calidad». En caso de que la parte deportiva y económica confluyan, la posición que se pretende reforzar es la de '4', un ala-pívot con amenaza exterior que cubra las carencias que tiene el actual Sergio de la Fuente. En lo que a la vuelta a la competición se refiere, el UEMC regresa bien armado y con un estado de ánimo renovado tras las dos victorias consecutivas encadenadas ante Morón y Castellón. Un escenario mejorado que puede resultar engañoso si atendemos al calendario que espera en un mes de febrero para echarse a temblar -tras Obradoiro llegarán Betis, Estudiantes, Tizona, Fuenlabrada y Palencia-. Posición de alerta, por lo tanto, para el Real Valladolid Baloncesto, que este sábado tiene una buena referencia en la eliminatoria de Copa en la que fijarse. El equipo de Félix Alonso, 7º clasificado con un balance de 9-8, viene de ganar a Oviedo y Menorca, además de jugar la final de Copa, por lo que atraviesa un buen momento. Al son que impone Sergi Quintela, Obradoiro reúne un plantel de buenos jugadores que, sin embargo, aún no ha conseguido jugar como equipo. Las incorporaciones de Balvin, Rati Andronikashvili y ahora Brodziansky deben dar un salto de calidad a un grupo que ya cuenta con jugadores de referencia en la categoría como Millán Jiménez, Arroyo Varela, Tomeu Rigo o Brad Davison. Hay tres precedentes esta temporada, con dos victorias gallegas (72-76 en liga y 65-61 en la vuelta de Copa) y una blanquivioleta (80-78, en la ida de Copa).

