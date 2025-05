El pueblo materno de Amancio Ortega: «Ahora nos está asfaltando las calles»

La conmemoración histórica del 50 aniversario de la primera tienda del grupo Inditex se celebra desde este 9 de mayo en A Coruña. Cinco décadas ... después de que Amancio Ortega abriese por primera vez las puertas de su local, su grupo textil es uno de los mayores del planeta. Es necesario hacer un viaje al pasado para conocer los orígenes del empresario, que aunque nació en Busdongo de Arbás (León), veraneaba de niño y adolescente en el municipio vallisoletano de Valoria la Buena, pueblo natal de su madre, Josefa Gaona. Desde que Amancio Ortega pasó a denominarse «Don Amancio -como lo conocen en el pueblo-», Valoria la Buena se ha convertido en el pueblo mimado de quien ostenta el noveno puesto en la lista de las personas más ricas del mundo según la revista Forbes 2025.

Valoria no solo es el nombre del yate atracado en el puerto deportivo de Sanxenxo con una longitud de 47 metros de eslora que tiene Amancio Ortega. Su vinculación con la provincia de Valladolid no queda ahí. Su padre, Antonio Ortega, ferroviario, nació en Valladolid, y su madre natural de Valoria la Buena. Un municipio de 700 habitantes al que el empresario tiene especial devoción. «Aquí en el municipio le queremos mucho. Viene con bastante frecuencia, la última vez el Día de Todos los Santos con su hija, Marta Ortega. Viene muy de incognito», señala uno de los vecinos de Valoria, que prefiere no revelar su identidad mientras disfruta de un café con leche en la Cafetería Gaona.

Precisamente al lado de la cafetería, que fue propiedad de la familia materna de Amancio Ortega, se encuentra la casa de sus abuelos. «Aquí vivían sus abuelos y hasta donde yo sé todavía es propiedad de la familia. Cuando viene se suele quedar aquí», confiesa una vecina de Valoria, que acompañada por sus dos nietas también prefiere no desvelar su nombre. Quien ostenta ahora el bar Gaona confiesa que «queda muy poca gente viva que se haya relacionado con Don Amancio en Valoria la Buena. Sus amigos de aquí, con los que visitaba bodegas particulares han fallecido, el último hace escasas dos semanas», sentencia.

Un halo de misterio se entremezcla con un cariño especial hacia Amancio Ortega y hacia su familia. «Aquí todos tenemos buenas palabras para él y para todo lo que aporta y ofrece a Valoria la Buena». Unas aportaciones sobre las que el Ayuntamiento prefiere no pronunciarse. Es público que aportó hasta 160.000 euros para construir en el municipio una guardería que lleva su nombre, después un teatro y ahora, según ha podido confirmar este periódico, el magnate colabora en las obras de urbanización en las que se encuentra inmersa la localidad. «Nos está asfaltando el pueblo», señala un grupo de vecinos en la cafetería. Tal es la importancia que el creador de Zara concede a Valoria que la web «Un paseo por Inditex» asegura que siempre «evoca a Valoria cuando habla de su niñez».

Su vinculación con Valladolid forma parte del árbol genealógico de la familia Ortega y de la familia Gaona. Su madre, Josefa Gaona, desciende de Valoria la Buena, a quien dedicaron un centro cultural en el pueblo, y se casó con Antonio Ortega, jefe de la estación ferroviaria. En 1935 se mudaron desde Valladolid hasta Busdongo (León). De ahí a Tolosa y, después de inaugurada la conexión por tren a Galicia, establecieron su hogar en A Coruña, en 1944. Allí Amancio Ortega comenzó a trabajar en la camisería Gala, después llegaría Goa, luego Zara... y más tarde todo un imperio.

El primer Zara en Valladolid

En 1975, Amancio Ortega abrió su primera tienda en el centro de La Coruña con el nombre de Zara. Por aquel entonces el grupo Inditex no existía y fue el grupo Goa -sus iniciales al revés- quién firmó en calidad de apoderado. Tras esa primera apertura llegarían Vigo, Santiago, Lugo y Orense. No fue hasta 1981 -seis años después de su primera tienda- cuando lo que se convertiría en un imperio salió de Galicia y para instalar su primer local en Ponferrada y pocas semanas después Palencia, Logroño, Oviedo, León y Salamanca.

Valladolid fue la tienda número 16 de Zara en España que sirvió de termómetro para dar el salto a Madrid. La empresa se ubicaba por aquel entonces en el local número 2 de la calle Menéndez Pelayo -actual local de Bershka y Stradivarius, marcas del grupo Inditex-, donde se estableció la primera tienda de confección Zara de la ciudad. En 1982 y solo un año después de su primera apertura en Valladolid, Amancio Ortega compró el local emblema en Valladolid -hasta su cierre con la apertura del gigantesco Zara de calle Constitución-: el de la calle Santiago con Zúñiga.