Saltó del banquillo del UEMC en la mañana de Reyes, y las cosas no han cambiado tanto en Pisuerga desde entonces. Al contrario. La ... temporada sigue siendo de carbón, antes y también después de Lolo Encinas.

El técnico donostiarra vuelve este viernes a Valladolid (20:45 horas) al frente del Grupo Alega Cantabria con el descenso en juego. Dos equipos en el alambre que, tal y como él mismo asegura, difícilmente podrán celebrar la permanencia juntos. Quien gane en su enfrentamiento directo habrá dado un paso, si no decisivo, sí muy importante.

–¿Cómo llegan el Grupo Alega y su técnico a Pisuerga?

–Personalmente contento de estar trabajando y seguir peleando en Cantabria. Yo me había quedado muy tocado con la salida de Valladolid y fue una sorpresa su llamada. Es verdad que con pocos partidos ganados, pero yo era feliz allí. Tenía una 'staff' maravilloso, la relación con el club era excelente, me gustaba la ciudad,... Me costó irme de allí, la verdad, y luego todo fue tan rápido. Me dieron 24 horas para decidirme [en Cantabria]m y reconozco que llamé a tres personas para decidirme: mi pareja, Pablo Laso y Ponsarnau. En cuanto al equipo, tampoco se puede tocar mucho. Es la primera vez que entro a mitad de temporada, vengo de dos destituciones y es duro, por eso estoy muy agradecido a Cantabria. A ver si podemos salvarnos.

–¿El partido de este viernes decide el tercer descenso?

–Me gustaría que no, pero sí es muy importante, sobre todo para nosotros que no tenemos un calendario muy bueno. Valladolid lo tiene mejor. Nosotros tenemos claro que es una final. Ganar es nuestra esperanza para seguir vivos tenemos porque luego nos vienen San Pablo y 'Estu'...

–Usted ya ganó este año en Cantabria, ¿es mejor equipo este Cantabria o aquel?

–He intentado tocar roles y creo que es un poquito más competitivo. Ahora tenemos dos bases más bases, hemos pasado a Germán [Martínez] al 'dos', hemos incorporado un '5' [Bediako],... es diferente, más compensado, sobre todo el tema de la dirección.

Su etapa en Valladolid «Ganaba pocos partidos, pero estaba feliz. Un 'staff' maravilloso, buena relación con el club, me gustaba la ciudad,...»

–¿Y es mejor este UEMC o aquel que usted dirigió?

–Bueno, ahora tienen a un Mike Torres que no tuve y me parece un jugador no sé si diferencial, pero sí es de otro nivel para esta liga. Luego el refuerzo de Cele y el juego interior,... aquí vinimos con Vasi [Vucetic] viniendo de lesión,... Hubo muchas lesiones, pero bueno, hay que vivir con lo que tienes cada semana, pero creo que los dos equipos somos un poquito mejores.

–Con el paso del tiempo, ¿le ha encontrado alguna otra explicación a lo que pasó?

–Mira, le he dado mil vueltas y tengo claro que lo que me fastidia es lo bien que estaba aun con malos resultados. Me lo tomé un poco como un fracaso personal porque estaba rodeado de una gente extraordinaria.

–Tampoco ha mejorado la situación tras su marcha. Usted dejó un balance de 4 victorias y 11 derrotas, e Iñaki Martín lleva 5 victorias y 8 derrotas.

–Bueno, he escuchado decir a Iñaki varias veces que están trabajando bien y que están contentos. He leído que compiten mejor,... pero tengo claro que al final las comparaciones no valen nada.

Pronóstico «Firmo perder en Pisuerga y que se salven los dos equipos, aunque me parece imposible»

–A ver si le dice algo este otro dato: con Lolo Encinas se anotaban 73 puntos de media y con Iñaki Martín 84, pero con Lolo se encajaban 83 puntos de media y ahora se encajan 87.

–Eso depende mucho de las posesiones que juegues y como estés. Ya os dije en su momento que a mí el tema defensivo me costó dar con la tecla. Y es verdad que lo hacíamos por momentos, pero...

–Tras su marcha un jugador con peso en el vestuario como Mike Torres dijo que «Iñaki es más exigente y más duro», y que eso lo había notado el equipo...

–Pues es lo que buscaba el club, ¿no? Cuando se hace un cambio, si ha ido por ahí, es bueno.

–¿Se considera un técnico blando?

–Simplemente tengo mi estilo y al que le guste, bien, pero no me preocupa. Soy más de convencer al jugador, no de estar todo el día detrás con el palo. Yo llegué después de Paco [García] y ya dije que lo que había hecho me parecía brutal. Pero igual que ahora digo que lo que ha hecho Mangas aquí [Cantabria] es brutal. De hecho si nos salvamos, la primera persona de la que me acordaré será de David Mangas porque tiene un mérito tremendo.

¿Técnico blando? «Tengo mi estilo, soy más de convencer al jugador, no de estar todo el día detrás con el palo»

–¿Cree que la plantilla que usted configuró con Pepe Catalina da para más que para ser decimoquintos?

–Al final la liga te pone donde mereces. Y esto va mucho de dinámicas. Si no hubiera habido lesiones,... Habíamos ganado a Palencia y el primero con Alicante, y de repente vienen las lesiones y te cambia el cuento. Entonces nadie hablaba de configuración de plantilla.

–¿Tener en la plantilla a Atencia y Belemene, o a usted en el banquillo es alguna ventaja para el Grupo Alega?

–Hansel estaba muy integrado y, al igual que yo, conocemos bien ese vestuario. Sabemos como es el grupo y Roma [Belemene] ya ha dicho esta mañana en el entrenamiento que 'Pisuerga, con gente, aprieta mucho'.

–¿Juega mejor su equipo lejos de Torrelavega?

–No. Últimamente no. Es verdad que el día de Menorca no estuvimos bien, y espero que estemos mejor. Y en el Trueba, salvo con Obradoiro, hemos competido bien.

–¿Firma perder en Valladolid y que se salven los dos equipos?

–¡Sin duda! Pero me parece tan difícil,... Casi imposible, diría.

–¿Qué importancia le da al 'average' (+5 para Valladolid)?

–Mucha. Primero está claro que es el partido, pero como veamos una opción... para nosotros es más importante por el calendario, no lo voy a esconder.

–¿Qué recibimiento espera en Pisuerga?

–Es un partido importante y me toca aguantar lo que me digan. Y nos apretarán, pero repito que tengo un recuerdo extraordinario de Valladolid.

–¿A qué jugador saludará más efusivamente?

–Te digo que salí bien de ahí, no sé. No tuve sensación,... Mira, el día del cese, esa tarde el 80% de los jugadores ya me habían escrito.

–¿Qué aprendizaje sacó de su experiencia en Valladolid?

–Pues que la liga ha crecido tanto que el objetivo al principio tiene que ser muy realista porque con expectativas altas, o tienes la suerte de que te respeten las lesiones, o te cambia una temporada.

–¿Volvería?

–[Ríe] Creo que no van a pensar mucho en mi... Reconozco que estuve encantado y siento que saliera tan mal, pero estuve muy feliz.