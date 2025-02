Mike Torres: «Iñaki es más exigente, más duro, y eso se ha notado en el cambio del equipo»

Son 9 ya los partidos que ha disputado Mike Torres desde su vuelta a las canchas -incluido el jugado en pista del Real Betis, próximo rival (este sábado en Pisuerga, desde las 19:00 horas)-, y sus números dos meses después son mejores que los ... arrojados por el equipo. Tres victorias en nueve jornadas desde aquel debut triunfal en Cartagena, con 10,7 puntos y 2,3 asistencias del base hispano-dominicano -también 2,1 pérdidas- en los 19 minutos que promedia por encuentro.

Ya con el periodo de rodaje superado, aunque con «cuerpo acostumbrándose todavía a las cargas», Torres se ve plenamente integrado en la dinámica del equipo y en la filosofía de 'partido a partido' que se ha interiorizado en el vestuario. «Creo que sería un error pensar más allá del siguiente rival», señala, sin medias tintas cuando se le pregunta por el cambio sufrido desde la llegada de Iñaki Martín al banquillo. «El equipo ha mejorado, sí, no hay duda de ello. Desde la llegada de Iñaki [Martín] hay un cambio de actitud, sobre todo en el día a día. Iñaki es más exigente, más duro, y eso se ha notado. Ha definido más los roles de cada uno», apunta sin rodeos, recordando que en el partido de ida ante el Betis «no tuvimos opciones de competir».

La dinámica ahora, admite, es más positiva. «No hemos tenido tiempo para pensar porque cuando la dinámica es mala, todo sale mal. A veces un cambio de aires puede hacer un click de forma inconsciente en cada uno de nosotros. Con la llegada de Iñaki se ha visto otro equipo. En Santiago somos capaces de ponernos a 3 después de estar veinte abajo», reconoce, consciente de que el calendario que asoma en el próximo mes no ayuda a la recuperación del equipo, empezando por la visita del Betis este sábado a Pisuerga. «Esperamos un partido duro porque es un equipo con mucho talento y calidad, y hay que estar en partido desde el minuto 1. No es un equipo como Burgos que aprieta mucho, pero tiene jugadores que han jugado en la elite y hay que estar preparados», sostiene Mike Torres, que asegura que el vestuario no mira más allá del «próximo rival».

«Hay una buena oportunidad de ganar en casa ahora. El siguiente también será duro, pero primero hay que hacer los deberes», ha comentado en la mañana de este jueves en Pisuerga, despejando la posibilidad de pensar en un hipotético 'play-off'. «Es irreal pensar a día de hoy en eso porque queda mucha liga. Lo único que hay que mirar es pensar en ganar el siguiente. Pensar en 'play-off' ahora es irreal», apunta, señalando a Cartagena (9º) como el mejor entre los siete que pelean por el último billete.