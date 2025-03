Derbi de urgencias para el UEMC ante un Palencia muy favorito

Hay demasiados dentistas este año en la Primera FEB, y Valladolid está en ese grupo de los que lo sufren. Lo ha sufrido con Fuenlabrada ... enfrente (-47 es el balance en los dos partidos), también en sus citas con el Real Betis (-40), en menor medida con Estudiantes (-25) y por el momento no ha habido una extracción como la padecida en Pisuerga ante San Pablo (-31).

Al UEMC le toca ahora recibir al Super Agropal Palencia (90-75 en la ida), en un derbi de color morado-visitante (en Pisuerga, desde las 19:00 horas) que presenta nuevos alicientes para los locales. Al menos para que la visita se quede en empaste, toda vez que el equipo de Luis Guil viene rozando el palo en sus últimas salidas (85-87 en San Sebastián, y 95-96 en Alicante). Con dos piezas pendientes de incorporar en este mercado de marzo -un escolta por el lesionado Kamba y un pívot por el 'cortado' N'Guessan-, el vecino Palencia tiene virtualmente asegurado el factor campo en 'play-off' y su único reto reside en desbancar a Betis de la 4ª plaza para medirse a un rival teóricamente más débil.

Mucho más turbias bajan las aguas en el bando local, donde el descenso es una amenaza tan real como que hasta cinco equipos -si obviamos a Oviedo por arriba y a Morón por abajo- pelean ahora mismo por evitar dos de las últimas tres plazas.

Solo los equipos que han superado con nota alguna de sus visitas al dentista, caso de Menorca con Palencia (84-78), pueden presumir de haber sacado la cabeza. El UEMC, con cinco derrotas consecutivas, se agarra ahora a la polivalencia del sudafricano Samkelo Cele para salir del pozo. El nuevo jugador del equipo de Iñaki Martín aterrizó el pasado jueves y, tras el visto bueno federativo, podrá debutar este sábado en el derbi.

«Viene de competir, físicamente es un superdotado, pero es verdad que con un viaje tan largo veremos cómo está», advierte el técnico en la previa, ahondando en el sello que busca imprimir a su equipo. «Lo he dicho desde que llegué, mi estilo de juego es uno, ni mejor ni peor que el que había, y me gusta jugar con más manejadores en el campo. Él [Cele] tiene mucho peligro con el balón en las manos. No es un generador puro como puede ser Agustí [Sans] o Mike [Torres], pero les podemos descargar. El rol de los bases no va a cambiar en absoluto, es un rol diferente y por eso viene», apunta, incidiendo en la intensidad y capacidad defensiva demostrada en los dos últimos años, cuando ha sido «incluido en el quinteto ideal de defensa».

Ampliar Diez años sin Lalo García El técnico del Real Valladolid Baloncesto no dejó pasar la oportunidad de recordar la figura de Lalo García, precisamente ahora que se cumplen diez años de su desaparición y posterior muerte. «Quería tener un recuerdo y un homenaje para el que para mí es el jugador total que ha tenido Valladolid. Le echamos mucho de menos», ha apuntado en la previa Iñaki Martín, quien no se ha olvidado de su hijo Álvaro, que en las últimas fechas publicaba un emotivo post recordando lo que significó su padre. »Vayan también unas palabras de admiración para su hijo, porque, bueno, los que lo habéis visto en Instagram, a mí me hizo emocionarme, la manera de afrontar cómo ha tenido que afrontar la vida, cómo se ha apoyado en sus familiares, cómo ha madurado, y es de quitarse el sombrero», añade.

En cuanto al partido, Iñaki Martín ve a los suyos preparados «para competir». «Parece que cuando llegué os vendí un pollino que a ver si os lo tragábais, pero sabíamos que era una situación muy complicada. Es que esta liga no es la de otros años. Yo los veo todos los días y me da tranquilidad, no la de estar en descenso, pero se están dando cuenta de que contra equipos que no competíamos en la primera vuelta, ahora sí se compite», señala, convencido de que los suyos «van a ir a muerte con todo».

«Palencia ha construido un equipo muy complementario, tiene a Wintering Tienen a Kunkel, que es un anotador compulsivo y uno de los mejores fichajes o 'rookies' de esta liga. Y luego a Juampi Vaulet, que para mí es el mejor 3-4 que hay ahora mismo en la competición. En ese tridente se apoyan, con buenos jugadores como Dimitrov al 'cuatro',... es un equipo muy compacto, posiblemente no tenga los nombres de relumbrón de Betis, Fuenlabrada o Estudiantes, pero es un equipo muy bien hecho», analiza Iñaki Martín, consciente de que su equipo no puede permitirse errors infantiles ante rivales de mayor calidad, como le sucedió hace una semana en Fuenñabrada. «Pero en casa es diferente, es un derbi, jugamos en casa, y es verdad que son favoritos y tienen más presupuesto, pero en casa tenemos que ir a muerte. Ese tipo de errores no se pueden cometer en casa, hay que minimizar los errores infantiles que nos han podido costar algún partido, y saber que hay que dar un paso adelante para que esto sea el Pisuerga de antes. Y eso es un debe tanto mio como de los chicos», admite el técnico, «maravillado» por el apoyo que están recibiendo de la afición.