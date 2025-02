Iñaki Martín: «Nos bloqueamos, jugaríamos de otra manera si estuviésemos más arriba»

Juan J. López Valladolid Viernes, 14 de febrero 2025, 12:13 Comenta Compartir

El técnico del UEMC Real Valladolid, Iñaki Martín, entiende que uno de los principales problemas de su equipo está «en el bloqueo» que viven los jugadores en determinados momentos. «Tenemos dos jugadas ante el Estudiantes que lo tenemos todo a favor y no lo hacemos... Hay que estar más concentrados», arrancó el preparador blanquivioleta para referirse a la derrota del pasado miércoles en Madrid ante uno de los 'cocos' de la Primera Federación.

«Son jugadas que están entrenadas, que están preparadas, pero luego...», añadió para enseguida valorar esa situación de «bloqueo» de los jugadores. «Si estuviésemos en el puesto décimo primero en vez de donde estamos, jugaríamos de otra manera», agregó Martín, que admitió que está «hasta las narices» del «casi», en relación a las dos últimas remontadas de su equipo, pero que no terminaron por confirmarse.

El entrenador vallisoletano apela a los dos primeros partidos como técnico del UEMC Real Valladolid, en los que se consiguió la victoria. «Necesitamos esas ganas, esa intensidad...», reconoció. «Yo puedo hacer de entrenador, diseñar... Pero lo que le he dicho a los chicos es que no nos pueden ganar a intensidad cuando el partido está con el reloj a cero, porque es la única manera de que seamos competitivos», valoró en relación al choque de este sábado (19:00 horas) ante el Grupo Ureta Tizona Burgos.

El choque ante el equipo burgalés no es una final, pero la situación clasificatoria no es muy halagüeña, con el conjunto pucelano bordeando los puestos de descenso a la Segunda Federación, con una sola victoria de margen con respecto al Lucentum, antepenúltimo en la tabla.

«Lo que hay que hacer es sumar. Sí que es verdad que estamos por calendario jugando contra tres equipos llamados a estar en la Final Four seguidos, Obradoiro, Betis y Estudiantes... Hemos demostrado que hemos mejorado, hemos demostrado que tenemos carácter para reponernos contra equipos de mucha más entidad que nosotros y darle la vuelta al marcador, hemos demostrado que podemos llegar a los últimos minutos compitiendo, pero es que tenemos que dar más. Yo creo que a nivel de energía tenemos que empezar los partidos mucho más metidos, como hicimos en los dos primeros partidos míos y creo que al final sabiendo qué roster es cada uno, nosotros somos el UEMC Real Valladolid Baloncesto y ellos son equipazos con mucha gente que puede desarrollar muy buena tarea en esos minutos finales por experiencia y por calidad. También nosotros entender lo que tenemos que hacer y ser un poquito más inteligentes y eficientes cuando el sol más calienta».

Martín desgranó el nivel deportivo del rival burgalés. «Tizona ahora viene y Tizona es un equipo también hecho para 'play off. Es que Tizona tiene un tío como Soluade que ha ascendido a ACB, tiene a Jacobo Díaz que ha ascendido con Granada, tiene a Ramón Vilà que ha ascendido con Granada, tiene un jugadorazo, Jones, que es un súper anotador. Vamos a jugar contra un equipo de un muy buen empaque y si no jugamos con la energía que juegan ellos, porque además es su juego. Correr, correr, defenderte, apretarte, jugar a 50 faltas y que te piten 22… Es que es un juego, si no los igualas, ¿dónde vamos a ir? Eso es lo que les pido», concluyó el técnico vallisoletano.